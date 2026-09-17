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Nyitókép: Unsplash

Fontos új információk jelentek meg a tűzifáról

Infostart / MTI

Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján a tűzifa 5 százalékos adókulcsának alkalmazási feltételeiről – közölte az adóhatóság.

A NAV emlékeztetett: szeptember 15-én 5 százalékra csökkent a tűzifa forgalmi adójának kulcsa. A kedvezményes áfakulcs a hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára (tűlevelű és nem tűlevelű fából), valamint a pellet, brikett vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú fűrészporra, fahulladékra és -maradékra vonatkozik.

A termékek pontos körét a jogszabály a megnevezés mellett vámtarifaszámra hivatkozással határozza meg. A termékek pontos besorolásáról, a kedvezményes adókulcs feltételeiről és az alkalmazandó vámtarifaszámokról részletes útmutatást ad a NAV tájékoztatója – jelezte az adóhivatal.

Kármán András pénzügyminiszter a Facebook-oldalán kedden közzétett bejegyzésében kiemelte: drasztikusan csökkent keddtől a tűzifa általános forgalmi adója (áfa); 27-ről 5 százalékra mérséklésével a kormány több százezer nehéz körülmények között élő magyar háztartás számára teszi elérhetőbbé a téli tüzelőt.

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