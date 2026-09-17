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Raphinha, a Barcelona játékosa (j) ünnepel, miután gólt lõtt a labdarúgó Bajnokok Ligája elsõ fordulójának FC Barcelona-Feyenoord mérkõzésén Barcelonában 2026. szeptember 9-én.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Alberto Estevez

Az élete formájában lévő Raphinhát féltik Barcelonában

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Raphinha a világ legjobb formában lévő középcsatára. Ezt állapította meg a barcelonai Sport, adatokkal is alátámasztva véleményét: a brazil csatár lenyűgöző statisztikáit az európai topligák egyetlen más „kilencese” sem közelíti meg – kilenc gól és három gólpassz egy hat bajnoki győzelemből álló, tökéletes sorozat alatt. A katalán sportnapilap mégis aggódik Raphinha miatt.

Kiemelik, hogy a brazil játékos korábban sosem tündökölt ilyen intenzitással. Hansi Flick taktikai elképzeléseinek köszönhetően teljes értékű csatárrá érett. A német edző „felismerte benne a küzdőszellemet, a minőséget, a befejezőkészséget és a vágyat, hogy „kilencesként” játsszon, így megteremtette azt a taktikai közeget, amely lehetővé tette számára, hogy kibontakoztassa teljes potenciálját”.

Raphinha ezt a formát a Bajnokok Ligájába is átmentette: két gólt szerzett a Feyenoord elleni 5–1-es győzelem során. Lehet, hogy meglesz a hozadéka: a Sport szerint a csatár már tárgyalásokat folytat fizetésemelésről és szerződéshosszabbításról. A lap ugyanakkor aggódik: „Viharfelhők gyülekeznek a láthatáron.

A szezon első válogatott szünete jelentős veszélyt jelent a brazil 11-esre

– és ezáltal a Barça e történelmi rajtot produkáló csapatára is.”

Carlo Ancelotti – aki 2025 májusa óta brazil szövetségi kapitány – a csapatával története egyik legmegerőltetőbb menetrendjével néz szembe: három olyan barátságos mérkőzés vár a brazil válogatottra, amelyek szakmai értéke erősen megkérdőjelezhető.

A Brazil Labdarúgó-szövetség (CBF) három olyan mérkőzést szervezett a világ másik felén, amelyek semmilyen valódi haszonnal nem járnak – sem az otthon, sem az Európában játszó labdarúgók számára.

Az új világbajnoki ciklus kezdetén az aranyzöld mezes gárda kétszer is megmérkőzik az ausztrál válogatottal: először szeptember 25-én, pénteken Townsville-ben, majd 29-én, kedden Brisbane-ben; ezt követően pedig egy harmadik mérkőzésre is sor kerül India ellen október 3-án, szombaton Kolkatában.

Raphinhának és társainak 34 000 kilométert kell repülniük, ez nagyjából megfelel a Föld körüli út hosszának. Sportszempontból Raphinha számára semmilyen előnnyel nem jár, ha nagyon gyenge válogatottak ellen lép pályára.

A „Socceroos” (az ausztrál válogatott) a legutóbbi világbajnokságon a nyolcaddöntőben búcsúzott Egyiptom ellen (1–1-es döntetlent követően tizenegyespárbajban maradtak alul), így mindössze egyetlen győzelemmel zárta a tornát a lejátszott négy mérkőzésükből.

India a 138. helyen áll a FIFA-világranglistán – egy olyan listán, amely összesen 211 válogatottat tart számon!

A Sport kiemeli: „Az elmúlt két alkalommal, amikor Raphát behívták a válogatottba, sérülés lett a vége. Az első eset a márciusi válogatott szünetben történt, amikor Ancelotti egy amerikai túrára hívta meg, amelynek keretében Franciaország és Horvátország ellen játszottak volna barátságos mérkőzéseket. A Blaugrana játékosa a Bostonban rendezett, Franciaország elleni találkozó első félidejében szenvedett sérülést – konkrétan a jobb combjában található egyik izom sérült meg –, ami miatt öt hétre harcképtelenné vált.

Ennek árát a Barça fizette meg. A brazil játékos – aki addigra már fizikailag rendkívül megterhelő hónapokon volt túl – kénytelen volt kihagyni az Atlético Madrid elleni Király-kupa-elődöntő visszavágóját, valamint a Bajnokok Ligája-párharcot is Cholo Simeone csapata ellen; a Barça végül mindkét sorozatból kiesett.

A brazil játékos hiánya a szezon hajrájában súlyos következményekkel járt Hansi Flick csapata számára – bár végül magabiztos fölénnyel szerezték meg sorozatban második bajnoki címüket, matematikailag is bebiztosítva a végső győzelmet a Real Madrid elleni történelmi jelentőségű, 2–0-s Clásico-sikerrel a Spotify Camp Nouban.

Carletto ismét behívta Raphinhát, hogy részt vegyen pályafutása második világbajnokságán a brazil válogatottal. A csoportkör második mérkőzésén – amelyet a philadelphiai Lincoln Financial Fielden játszottak, és amelyet a Canarinha 3–0-ra megnyert – kellemetlen érzést tapasztalt, így a 38. percben lecserélték. A másnap New Jerseyben elvégzett képalkotó vizsgálatok izomsérülést mutattak ki a jobb combja hátsó részén.

Intenzív kezelésbe kezdett, de már nem tudott pályára lépni, mivel Brazília a nyolcaddöntőben kiesett Haaland Norvégiájával szemben (2–0). Egy esetleges negyeddöntőben térhetett volna vissza, így Raphinha szezonja sérülés miatt a pálya szélén ért véget.”

Raphinha – Vinícius Júnior, Marquinhos, Gabriel Magalhães és Bruno Guimarães társaságában – egyike azon „szent teheneknek”, akiket Ancelotti megtartott a keretben. Ők alkotják majd annak az erősen átalakított brazil csapatnak a gerincét, amelyben számos új arc is feltűnik.

Ancelotti kilenc fiatal játékost hívott be, akik közül sokan most debütál a két kapus Pedro Morisco (Coritiba) és Otávio (Cruzeiro); a középhátvédek közül Vitor Reis (Manchester City) – akit már márciusban is behívtak –, Jair (Nottingham Forest) és Arthur Dias (Athletico Paranaense); a középső középpályások közül Andrey Santos (Manchester United) és Martinelli (Fluminense) – utóbbi a sérült João Pedro (Chelsea) helyére érkezik –, valamint a középpálya belső részén bevethető Breno Bidon (Corinthians) és Gabriel Bontempo (Santos).

Csatlakozik hozzájuk Rayan (Bournemouth) és Endrick (Real Madrid) – akik tagjai voltak a világbajnoki keretnek –, valamint Estevão (Chelsea), aki sérülés miatt hagyta ki azt a tornát.

„Ebben a gyökeres változásokkal teli légkörben – és olyan ellenfelekkel szemben, amelyekből aligha vonhatók le érdemi következtetések – nem tűnik logikusnak Ancelotti döntése Raphinha behívásáról. Felesleges kockázatot jelentene kitenni őt egy embertpróbáló, összesen 34 000 kilométeres repülőútnak” – véli a barcelonai Sport.

Ráadásul novemberben újabb megpróbáltatások várnak rá. A brazil szövetség (CBF) megerősítette, hogy a válogatott két barátságos mérkőzést játszik Szingapúrban: az egyiket a házigazda – a FIFA-világranglistán 148. helyen álló – válogatottal, a másikat pedig Japánnal, amellyel már 2025 októberében, Tokióban is összecsaptak.

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Kezdőlap    Sport    Az élete formájában lévő Raphinhát féltik Barcelonában

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