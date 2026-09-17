Üzemanyagár – Durvul a helyzet Németországban

A német autóklub (ADAC) csütörtökön közzétett adatai szerint a dízel literenkénti országos napi átlagára szerdán 2,453 euróra (895 forint) emelkedett, ami új történelmi csúcsnak számít. A benzin átlagára ugyancsak rekordmagas szinten alakult, literenként 2,314 eurót (844 forint) tett ki.

Az üzemanyagárak az iráni háború február végi kezdete, valamint a Hormuzi-szoros hajóforgalmának zavarai óta jelentősen emelkedtek. A szoros a globális kőolaj- és földgázkereskedelem egyik legfontosabb tengeri útvonala.

Friedrich Merz német kancellár kedden közölte, hogy a kormány fellép az áremelésekkel szemben, konkrét intézkedéseket azonban egyelőre nem ismertetett.

A kormánykoalíción belül nincs egyetértés a megoldást illetően: a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) rendkívüli nyereségadót vetne ki az olajvállalatokra, míg a kancellár elutasítja ezt a javaslatot.

A gyors beavatkozást sürgetők tábora közben bővül. Thorsten Frei, a konzervatív CDU/CSU-frakció parlamenti vezetője szerdán azt mondta: a tervezett intézkedéseket legkésőbb október 1-jéig életbe kellene léptetni.

Az év első felében a berlini kormányzat kéthónapos üzemanyagadó-csökkentést vezetett be, amely június végén kifutott. Szakértők ugyanakkor a széles körű támogatások helyett inkább a kisebb jövedelmű háztartásokat célzó intézkedéseket szorgalmaznak.

Az ADAC szerint a dízel ára jelenleg mintegy 71 eurócenttel magasabb az iráni háborút megelőző szintnél, míg a benziné 54 eurócenttel emelkedett. A dízel korábbi rekordját áprilisban jegyezték fel, a mostani ár ezt hat eurócenttel haladta meg.

Állami beavatkozást sürgetnek a német fuvarozók is. A BGL (Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung)

nyílt levélben fordult Friedrich Merz kancellárhoz, hangsúlyozva, hogy a főként kis- és középvállalkozásokból álló ágazat számára a költségnövekedés már nehezen viselhető el.

Dirk Engelhardt, a szövetség igazgatósági szóvivője szerint a magas dízelárak számos középvállalkozás fennmaradását és a német gazdaság versenyképességét veszélyeztetik.

A fuvarozók elutasították Katherina Reiche gazdasági miniszter, a Merz vezette konzervatívok politikusának javaslatát a motorüzemanyagok áfájának átmeneti csökkentésére. Érvelésük szerint ez a forgalmi adót visszaigénylő vállalkozások számára nem jelentene közvetlen érdemi könnyítést.

A BGL ehelyett a német közúti fuvarozási ágazatot terhelő kettős szén-dioxid-költség megszüntetését sürgeti, mivel a nemzeti kibocsátáskereskedelmi rendszer és a teherautó-útdíj szén-dioxid-pótdíja egyaránt terheli az ágazatot.

A szövetség emellett úgynevezett kereskedelmi dízel bevezetését kéri.

Ennek keretében azt szorgalmazza, hogy az üzleti célú dízel üzemanyag energiáját terhelő adót az Európai Unióban megengedett minimumszintre csökkentsék, illetve részben visszatérítsék. A BGL szerint hasonló rendszerek működnek több uniós tagállamban, köztük Belgiumban, Franciaországban, Olaszországban, Portugáliában, Szlovéniában, Spanyolországban és Magyarországon.

A szövetség szerint az uniós ideiglenes válságtámogatási keret lehetővé teszi az üzemanyagköltségek emelkedésének kompenzálását, és a német jogi keretek is lehetőséget biztosítanak nemzeti különszabályok alkalmazására az energiaterhelésben.