Terror Háza-ügy – Schmidt Máriának kérdései vannak a szakminiszterhez

Tegnapelőtt Tarr Zoltán miniszter bejelenti, hogy felment és ideiglenesen bezárja a Terror Háza Múzeumot, „amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása le nem zárul, a jogok nem tisztázódnak”, és csak akkor lesz látogatható, „amint kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek” – írja közösségi oldalán Schmidt Mária.

Majd tegnap — látva a felháborodást — bejelenti, hogy jövő hét kedden újra kinyitja a múzeumot, ami „egy hétig ingyenesen” lesz látogatható, miközben a „szakma” megkezdi a kiállítás felülvizsgálatát – posztolja a felmentett igazgató, aki számos kérdést fogalmaz meg a történésekkel kapcsolatban.