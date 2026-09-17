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Földes László Hobo és Deák Bill Gyula bluesénekesek. Forrás: Facebook/Hobo
Nyitókép: Facebook/Hobo

Megható Hobo-búcsú Deák Bill Gyulától

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Földes László Hobo és Deák Bill Gyula 1979 óta ismerték egymást, hosszú évekig zenéltek együtt, egészen Bill távozásáig. Négy Hobo Blues Band lemezen énekelt, mielőtt szólókarrierbe kezdett, de Hobo és Póka Egon számos dalt írt neki később is. Földes László mély megrendüléssel emlékezett meg barátjáról és egykori zenésztársáról, azt ígérve, hogy később egy hosszabb írást is közöl majd az elhunytról.

Mint arról az Infostart is beszámolt, 77 éves korában elhunyt Deák Bill Gyula, a magyar blues és rockzene kiemelkedő alakja. A legenda halálhírét hivatalos Facebook-oldalán közölték csütörtökön.

Rengeteg zenész, pályatárs, közéleti szereplő fejezte ki azóta mély megrendülését, a magyar kulturális élet szinte egyként gyászolja az elhunytat.

Barátja és zenésztársa, Földes László Hobo is megemlékezett közösségi oldalán Deák Bill Gyuláról. Az énekes és dalszerző megdöbbenve értesült egykori harcostársa halálhíréről.

„1979-ben Póka Egon (1953-2021) hozta el a Hobo Blues Band próbájára és vendégként kezdett velünk fellépni. Majd, mikor az Országos Rendező Iroda nem járult hozzá, hogy az Omega - HBB turnén velünk tarthasson, bevettük a zenekarba. Egonnal elhatároztuk, hogy addig segítjük, amíg szüksége van rá. Öt évig volt velünk, azután kivált” – emlékezett vissza a zenész.

Mint írta, Deák Bill Gyula a közösen eltöltött időszak alatt a „Középeurópia hobo blues”, a betiltott „Kopaszkutya”, a „Még élünk” és a „Vadászat” című Hobo Blues Band albumokon énekelt, ezután az első szólólemezét, a „Rossz vér”-t, majd később, 1993-ban a „Bűnön, börtönön, bánaton túl” album dalait is neki írták Póka Egonnal. Hozzátette, így tulajdonképpen elérték az eredeti célt. Úgy véli, a neki írt dalok tökéletesen illettek Bill fantasztikus humorú egyéniségéhez.

Földes László azt írta, Deák Bill felkereste őt tavaly, miután elhunyt a felesége, és felvetette, hogy ismét csinálhatnának valamit közösen. Erre azonban már sajnos nem kerülhetett sor – tette hozzá. Hobo úgy fogalmazott, hogy barátja halála reggel lecsapott rá, így most nem tud többet írni, de később tervez egy hosszabb megemlékezést is közzé tenni, ha kicsit kiheverte a sokkot.

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Megható Hobo-búcsú Deák Bill Gyulától
Földes László Hobo és Deák Bill Gyula 1979 óta ismerték egymást, hosszú évekig zenéltek együtt, egészen Bill távozásáig. Négy Hobo Blues Band lemezen énekelt, mielőtt szólókarrierbe kezdett, de Hobo és Póka Egon számos dalt írt neki később is. Földes László mély megrendüléssel emlékezett meg barátjáról és egykori zenésztársáról, azt ígérve, hogy később egy hosszabb írást is közöl majd az elhunytról.
 

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