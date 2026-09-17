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Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Az őszödi beszéd 20 év után is hivatkozási alap a magyar belpolitikában – múltidézés

Infostart / InfoRádió

Gyurcsány Ferenc 2026-ban már nem politikus, hanem regényíró, de az őszödi beszéd két évtized után is hivatkozási alap és viszonyítási pont a magyar belpolitikában. Idén májusban az új Országgyűlés első üléseinek egyikén Magyar Péter miniszterelnök korábbi barátjához, Gulyás Gergely akkori fideszes frakcióvezetőhöz fordulva idézte fel a húsz évvel ezelőtti eseményeket.

„Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elk.rtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végighazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz.” Gyurcsány Ferenc miniszterelnök 2006. május 26-án, egy hónappal a parlamenti választási győzelem után az MSZP-frakció zárt balatonőszödi ülésén tartott beszédet, amelyben a bevezetendő reformok mellett érvelt.

„Amit meg lehetett csinálni az elmúlt egy hónapban, azt megtettük. Amit az azt megelőző hónapokban titokban meg lehetett csinálni úgy, hogy nehogy a választási kampány utolsó heteiben előkerüljenek olyan papírok, hogy mire készülünk, azt megtettük.”

A beszéd néhány részletét máig ismeretlen személyek 2006. szeptember 17-én több szerkesztőségnek is eljuttatták. A következmények drámaiak voltak Budapesten és számos városban tüntetések kezdődtek, amelyek részben a demonstrálók, részben a rendőrök fellépése miatt soha nem látott erőszakba torkolltak.

Az események egyik csúcspontja a Magyar Televízió akkori székházának ostroma volt.

Gyurcsány Ferenc 2026-ban már nem politikus, hanem regényíró, de az őszödi beszéd két évtized után is hivatkozási alap és viszonyítási pont a magyar belpolitikában. Idén májusban az új Országgyűlés első üléseinek egyikén Magyar Péter miniszterelnök korábbi barátjához, Gulyás Gergely akkori fideszes frakcióvezetőhöz fordulva idézte fel a húsz évvel ezelőtti eseményeket.

„Én nem gondoltam volna akkor, hogy húsz év múlva – amikor visszatekintünk arra, hogy frakcióvezető úrral együtt küzdöttünk a Kossuth tér műveleti területté nyilvánítása ellen vagy az emberek szemének kilövése ellen – ön a »mostani MSZMP«, a »mostani MSZP« frakcióját fogja vezetni, amely frakció jelenleg hazudik reggel, délben, este, és most sem felelősséget vállal. Önök ugyanazt folytatják, ugyanúgy csinálják, mint Gyurcsány Ferenc 2006-ban, és ugyanúgy fogják végezni, el fognak tűnni a magyar politikai életből” – mondta a parlamentben Magyar Péter.

Gulyás Gergely akkor ezzel a válasszal szolgált: „Valóban jól emlékszem arra az időre, amikor a Kossuth térre talán ketten jelentettünk be tüntetéseket az akkori rendőri vezetés és kormány által a Kossuth tér alkotmányellenes lezárása elleni tiltakozásul. Arra a kérdésre meg, ha már ügyrendi keretben tán nem is lehet, de miniszterelnök úr választ adhatna, hogy miért nevezte ki Gergényi Péter helyettesét rendészeti államtitkárrá” – utalt Tóth Gábor szerepvállalására.

A Tisza-kormány most nyilvánosságra hozta a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit, ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a Facebook-oldalán.

A dokumentumokból kiderül, hogy a Gyurcsány-kormány 2006 őszén már dolgozott

  • a vizitdíj,
  • az új kormányzati negyed érdekében bevezetendő államreform és
  • a 2007-es költségvetés

előkészítésén, de a kabinet tagjai érezték, hogy a közvéleményt leginkább érzékenyen érintő, feszültséget jelentő kérdéseket konkrét, számszerű adatok hiányában nehezen lehet kommunikálni.

Alább a teljes őszödi beszéd, visszatekerve a frakcióülés többi szónokát is lehet hallani.

A cikk Herczeg Zsolt összeállítása alapján készült.

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Az őszödi beszéd 20 év után is hivatkozási alap a magyar belpolitikában
múltidézés

Az őszödi beszéd 20 év után is hivatkozási alap a magyar belpolitikában
Gyurcsány Ferenc 2026-ban már nem politikus, hanem regényíró, de az őszödi beszéd két évtized után is hivatkozási alap és viszonyítási pont a magyar belpolitikában. Idén májusban az új Országgyűlés első üléseinek egyikén Magyar Péter miniszterelnök korábbi barátjához, Gulyás Gergely akkori fideszes frakcióvezetőhöz fordulva idézte fel a húsz évvel ezelőtti eseményeket.
 

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