Az őszödi beszéd 20 év után is hivatkozási alap a magyar belpolitikában – múltidézés

„Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elk.rtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végighazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz.” Gyurcsány Ferenc miniszterelnök 2006. május 26-án, egy hónappal a parlamenti választási győzelem után az MSZP-frakció zárt balatonőszödi ülésén tartott beszédet, amelyben a bevezetendő reformok mellett érvelt.

„Amit meg lehetett csinálni az elmúlt egy hónapban, azt megtettük. Amit az azt megelőző hónapokban titokban meg lehetett csinálni úgy, hogy nehogy a választási kampány utolsó heteiben előkerüljenek olyan papírok, hogy mire készülünk, azt megtettük.”

A beszéd néhány részletét máig ismeretlen személyek 2006. szeptember 17-én több szerkesztőségnek is eljuttatták. A következmények drámaiak voltak Budapesten és számos városban tüntetések kezdődtek, amelyek részben a demonstrálók, részben a rendőrök fellépése miatt soha nem látott erőszakba torkolltak.

Az események egyik csúcspontja a Magyar Televízió akkori székházának ostroma volt.

Gyurcsány Ferenc 2026-ban már nem politikus, hanem regényíró, de az őszödi beszéd két évtized után is hivatkozási alap és viszonyítási pont a magyar belpolitikában. Idén májusban az új Országgyűlés első üléseinek egyikén Magyar Péter miniszterelnök korábbi barátjához, Gulyás Gergely akkori fideszes frakcióvezetőhöz fordulva idézte fel a húsz évvel ezelőtti eseményeket.

„Én nem gondoltam volna akkor, hogy húsz év múlva – amikor visszatekintünk arra, hogy frakcióvezető úrral együtt küzdöttünk a Kossuth tér műveleti területté nyilvánítása ellen vagy az emberek szemének kilövése ellen – ön a »mostani MSZMP«, a »mostani MSZP« frakcióját fogja vezetni, amely frakció jelenleg hazudik reggel, délben, este, és most sem felelősséget vállal. Önök ugyanazt folytatják, ugyanúgy csinálják, mint Gyurcsány Ferenc 2006-ban, és ugyanúgy fogják végezni, el fognak tűnni a magyar politikai életből” – mondta a parlamentben Magyar Péter.

Gulyás Gergely akkor ezzel a válasszal szolgált: „Valóban jól emlékszem arra az időre, amikor a Kossuth térre talán ketten jelentettünk be tüntetéseket az akkori rendőri vezetés és kormány által a Kossuth tér alkotmányellenes lezárása elleni tiltakozásul. Arra a kérdésre meg, ha már ügyrendi keretben tán nem is lehet, de miniszterelnök úr választ adhatna, hogy miért nevezte ki Gergényi Péter helyettesét rendészeti államtitkárrá” – utalt Tóth Gábor szerepvállalására.

A Tisza-kormány most nyilvánosságra hozta a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit, ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a Facebook-oldalán.

A dokumentumokból kiderül, hogy a Gyurcsány-kormány 2006 őszén már dolgozott

a vizitdíj,

az új kormányzati negyed érdekében bevezetendő államreform és

a 2007-es költségvetés

előkészítésén, de a kabinet tagjai érezték, hogy a közvéleményt leginkább érzékenyen érintő, feszültséget jelentő kérdéseket konkrét, számszerű adatok hiányában nehezen lehet kommunikálni.

Alább a teljes őszödi beszéd, visszatekerve a frakcióülés többi szónokát is lehet hallani.

A cikk Herczeg Zsolt összeállítása alapján készült.