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Nyitókép: Pixabay

Német iparszövetség: nem kell félteni a gázellátást

Infostart / MTI

A BDI német iparszövetség vezérigazgató-helyettese úgy látja, a jelenlegi készletek és a folyamatosan érkező utánpótlás elég lesz hozzá, hogy Németország átvészelje a telet.

A német ipar jelenleg nem látja akut veszélyét az ország gázellátásának, a meglévő készletek és a folytatódó betárolás várhatóan elegendő lesz egy átlagos tél átvészeléséhez – mondta a BDI német iparszövetség vezérigazgató-helyettese, Holger Lösch a dpa német hírügynökségnek.

A BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie) ugyanakkor aggodalommal figyeli a magas gázárakat, valamint a geopolitikai kockázatokat és a nemzetközi gázpiacokon tapasztalható tartós zavarokat. Lösch szerint Németország és Európa ma ellenállóbb helyzetben van, mint a 2022-es energiaválság idején, de a helyzet továbbra is feszült.

A német gáztározók töltöttsége jelenleg mintegy 56 százalékos, ami az év ezen időszakában a szokásosnál alacsonyabb. A nagykereskedők rendszerint nyáron, alacsonyabb árak mellett vásárolnak földgázt, majd a téli időszakban értékesítik. Az iráni háború miatt azonban a gázárak jelenleg magasak, így a betárolás gazdaságilag kevésbé kifizetődő.

Lösch szerint a politikai intézkedéseket körültekintően kell mérlegelni, mivel a piaci beavatkozások további bizonytalanságot okozhatnak és magasabb gázárakhoz vezethetnek. Katherina Reiche német gazdasági miniszter egy héttel ezelőtt a Bundestagban azt mondta, hogy a kormány minden forgatókönyvre felkészült, ugyanakkor az állam nem válhat maga is az energiaárak hajtóerejévé.

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Kezdőlap    Külföld    Német iparszövetség: nem kell félteni a gázellátást

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