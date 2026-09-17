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Chelsea FC címere egy ágaskodó kék oroszlánt ábrázol, a kezében egy bottal. A címer szélén fehér és arany színű felirat mutatja a csapat nevét, a mintát pedig kis labdák és piros rózsák egészítik ki.
Nyitókép: Pexels.com

Nagy változás a Chelsea-nél

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Újabb változás a Chelsea-nél, ezúttal a tulajdonosi szerkezetben. Todd Boehly és Mark Walter eladják a Chelsea-ben meglévő részesedésüket, a Clearlake Capital így átveszi a klub feletti teljes irányítást.

A The Guardian beszámolója szerint Todd Boehly és Mark Walter értékesítették a Chelsea-ben birtokolt részesedésüket egy olyan megállapodás keretében, amelynek értelmében a Clearlake Capital átveszi a teljes irányítást a Premier League-klub felett.

A két milliárdos amerikai üzletember azon befektetők közé tartozik, akik a Clearlake-kel társulva megvásárolták a klubot Roman Abramovicstól 2022 májusában.

A Clearlake magántőke-befektető társaság korábban a klub 61,5 százalékát birtokolta, a fennmaradó részvényeken pedig Boehly és Walter osztozott egy harmadik befektetővel, Hansjörg Wysszel.

A szerda késő este kiadott közlemény így szólt: „A Chelsea Football Club a mai napon bejelentette, hogy a Clearlake Capital Group, LP leányvállalatai megvásárolják Todd Boehly tulajdonrészét. Hansjörg Wyss továbbra is fontos tulajdonos és partner marad a tulajdonosi csoportban.

Az átadás-átvétel részeként a Clearlake megvásárolja Mark Walter tulajdonrészét is, így teljes körű irányítást szerez a klub felett.”

„Közös tulajdonlásuk idején jelentős beruházások történtek a férfi és női felnőtt- és utánpótláscsapatoknál, a Chelsea cobhami edzőközpontjában, az orvosi és játékos erőforrások terén, az akadémia fejlesztésében és a karrierutak kialakításában, valamint a klub sportszakmai és üzleti vezetésében.

Todd Boehly úgy adja át az elnöki posztot, hogy a Chelsea kiváló helyzetben várja a fejlődés következő szakaszát. A Clearlake szándéka, hogy tovább építkezzen a klub által követett stratégiai irányvonalra, és megvalósítsa azokat a célkitűzéseket, amelyeket a tulajdonosi csoport közösen fogalmazott meg.”

Boehly így nyilatkozott: „Megtiszteltetés volt a Chelsea Football Club elnökeként szolgálni. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik hozzájárultak a klub fényes jövőjének megalapozásához, beleértve az angol Premier League-et, az edzőket és a játékosokat, a Chelsea tehetséges vezetőségét és munkatársait, valamint a rengeteg elkötelezett szurkolót.”

„Nagyra értékelem a Clearlake-kel és a tulajdonosi kör többi tagjával kialakított együttműködést, valamint azokat a közös döntéseket és befektetéseket, amelyekkel a klub rövid és hosszú távú sikerét szolgáltuk. Meggyőződésem, hogy a Chelsea kiváló helyzetben van ahhoz, hogy a Clearlake irányítása alatt is sikeres maradjon.”

Behdad Eghbali és José Feliciano, a Clearlake Capital társalapítói így nyilatkoztak: „Todd fontos partnerünk volt a Chelsea-nél töltött tulajdonosi időszakunk során; köszönjük neki az elnökként végzett munkáját és hozzájárulását. Mindig is a Chelsea történetének és családjának része marad.

A Clearlake 2022 óta a Chelsea többségi tulajdonosa; a teljes irányítás átvételével párhuzamosan továbbra is a klub infrastruktúrájába, a szakmai teljesítménybe és a játékosok fejlesztésébe kívánunk befektetni, célunk pedig a Chelsea és szurkolói számára hosszú távú sikerek elérése.”

A Chelsea – amely nyáron nevezte ki vezetőedzőnek Xabi Alonsót, és jelenleg a hatodik helyen áll a Premier League-ben – közölte, hogy a klub napi működésében, vezetésében és stratégiájában nem történik változás.

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