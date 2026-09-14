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LONDON, UNITED KINGDOM - NOVEMBER 20: Diana, Princess of Wales, wearing a stunning black dress commissioned from Christina Stambolian, attends the Vanity Fair party at the Serpentine Gallery on November 20, 1994 in London, England. The famous black revenge dress was a spectacular coup by the Princess, worn on the very evening that Prince Charles made his notorious adultery admission on television. (Photo by Anwar Hussein/WireImage)
Nyitókép: Anwar Hussein/WireImage/Getty Images

Kalapács alá kerül Diana hercegné legendás „bosszúruhája”

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A híres „bosszúruha” azután vonta magára – és a hercegnére – a világ figyelmét, hogy a trónörökös Károly herceg bevallotta: hűtlen volt hitveséhez.

Elárverezik Diana hercegné ikonikus fekete ruháját, amely a popkultúrában „bosszúruha” néven híresült el – írja a BBC híradása nyomán a 24.hu.

A hercegné ezt a ruhát viselte 1994-ben azután, hogy az akkor még trónörökös Károly herceg egy tévéműsorban a nyilvánosság előtt beismerte: hűtlen volt feleségéhez, két gyereke anyjához. A sokat mutató estélyi sokak szerint egyértelműen üzenet volt Diana részéről.

A divattörténeti relikviát a Sotheby’s aukciós házban árverezik el december 9-én. Becslések szerint akár 300 ezer dollárt, vagyis közel 100 millió forintot is fizethet érte a majdani vásárló.

Morgane Halimi, a Sotheby’s divatért felelős globális vezetője úgy fogalmazott: Diana hercegné „a maga módján az egyik legerőteljesebb üzenetévé tette ezt a ruhát élete egyik leginkább figyelemmel kísért és érzelmileg legmegrázóbb szakaszában”.

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