Kalapács alá kerül Diana hercegné legendás „bosszúruhája”

Elárverezik Diana hercegné ikonikus fekete ruháját, amely a popkultúrában „bosszúruha” néven híresült el – írja a BBC híradása nyomán a 24.hu.

A hercegné ezt a ruhát viselte 1994-ben azután, hogy az akkor még trónörökös Károly herceg egy tévéműsorban a nyilvánosság előtt beismerte: hűtlen volt feleségéhez, két gyereke anyjához. A sokat mutató estélyi sokak szerint egyértelműen üzenet volt Diana részéről.

A divattörténeti relikviát a Sotheby’s aukciós házban árverezik el december 9-én. Becslések szerint akár 300 ezer dollárt, vagyis közel 100 millió forintot is fizethet érte a majdani vásárló.

Morgane Halimi, a Sotheby’s divatért felelős globális vezetője úgy fogalmazott: Diana hercegné „a maga módján az egyik legerőteljesebb üzenetévé tette ezt a ruhát élete egyik leginkább figyelemmel kísért és érzelmileg legmegrázóbb szakaszában”.