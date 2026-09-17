Kanada miniszterelnöke elmondta, mit keresnének az EU-ban

Az Európai Parlament plenáris ülésén vendégként elmondott beszédében Carney Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök szerdán ismertetett javaslatával kapcsolatban hangsúlyozta: Kanada és az Európai Unió partnerségében a kereskedelem, a védelem, a kiemelt fontosságú nyersanyagok, a mesterséges intelligencia, az energiaügy, az űrkutatás, a tudományos kutatás és a pénzügyi szolgáltatások terén kell mélyíteni a kapcsolatokat, azzal a céllal, hogy mindkét fél kevésbé legyen kiszolgáltatva a gazdasági és geopolitikai nyomásnak.

Nem egy harmadik tömb létrehozását javaslom, amely nagyhatalmak vetélytársává válna, csak jobb modorral. Nem hatalomra törekszünk mások feletti hatalom megszerzése érdekében – fogalmazott Carney, aki szerint a cél ehelyett az ellenálló képesség erősítése, az, hogy egyetlen más ország se irányíthassa a szabad piacokat, ne áshassa alá szuverenitást és ne diktálhassa a döntéseket.

Mi nem csak a jó időkben vagyunk szövetségesek, hanem elkötelezettek vagyunk a jogállamiság mellett és az emberi méltóság, az egyéni szabadság és a demokrácia mellett is. Elkötelezettségünk gyökere azonos, közösek az értékeink, amelyekért mindig is küzdöttünk, és amelyek védelmében most is és mindig nagyon körültekintően fogunk eljárni – mondta.

Szavai szerint a szuverenitás és az egymás felé nyitás nagyon nehezen egyeztethető össze: a gazdasági integrációt ugyanis fegyverként használják és a vámokat nyomásgyakorlásra használják fel.

A vihar azonban, amely kidönthet egy fát, egy erdőt nem tud letarolni. Európa és Kanada is erős, de együtt még erősebbek – hangsúlyozta.

Közölte: Kanada és Európa együttműködésének a stratégiai autonómiára kell összpontosítania és el kell mélyítenie az emberek közötti kapcsolatokat. A fiatalok számára lehetővé kell tennie, hogy ott éljenek, ott tanuljanak, ahol szeretnének, akár az Atlanti-óceán másik oldalán.

Kiemelte továbbá, hogy Kanada hozzájárulhat Európa cseppfolyósított földgázellátáshoz (LNG), így biztosítva Európa energiabiztonságát, emellett jelentősebb szélessávú összeköttetést hozhatnak létre a két térség között. Véleménye szerint Kanadának és Európának közös integrált pénzügyi szolgáltatási piacot kellene létrehoznia a költségek csökkentésére.

„Ha erősítjük az együttműködést, az elősegíti majd az autonómiánkat, a szabadságot, a szolidaritást, a jólétet és a fenntarthatóságot, ami szavatolja, hogy úgy éljünk, ahogyan szeretnénk” – tette hozzá beszédében a kanadai kormányfő.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán, az Európai Unió helyzetéről elmondott évértékelő beszédében jelentette be, hogy a brüsszeli testület azt szeretné, ha Kanada az első társult tagja lenne az Európai Uniónak.

Az Európai Parlament már hétfőn bejelentette: képviseleti irodát nyit Ottawában, hogy tovább erősítse az Európai Unió és Kanada közötti parlamenti kapcsolatokat. Az ottawai lesz az EP 10. képviselete Európán kívül.