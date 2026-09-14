ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.3
usd:
316.38
bux:
151810.03
2026. szeptember 14. hétfő Roxána, Szeréna
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Nyitókép: Pexels.com

Megbírságolták az ügyvédet, aki AI-képzelgésre alapozta ügyfele fellebbezését

Infostart

A bíró sem értette teljesen, hogyan volt képes az ügyvéd nem létező tanúkra és rendőrségi dokumentumokra alapozni beadványát egy gyilkossági ügyben.

Hiába tudta Steve Aarons Új-Mexikói ügyvéd, hogy a chatbotok hajlamosak a tények helyett kitalálni dolgokat, és azokat magabiztosan, teljes meggyőződéssel tálalni, mégis az AI által készített összefoglalóra alapozta ügyfele fellebbezését egy gyilkossági ügyben – írja a Reuters híradása nyomán a hvg.hu.

A fellebbezésben hamis, az AI által kitalált tanúk és rendőrségi vallomások szerepeltek, és erre a bíróság is felfigyelt. A törvényszét ezért 5 ezer dolláros, azaz körülbelül 1,6 millió forintos bírsággal sújtotta a jogászt, továbbá elmarasztalta azért, mert nem ellenőrizte a chatbot által generált beadványban szereplő állításokat és jogi hivatkozásokat.

A beadvány tele volt hibákkal: fiktív tanúvallomásokat tartalmazott, sőt, a lövöldöző öltözetéről és megjelenéséről is valótlanságokat állított. C. Shannon Bacon bíró egy augusztusi meghallgatáson kérdőre vonta az ügyvédet, hogyan nem volt tisztában az AI kockázataival. „Ügyvéd úr, ön nézi a híreket? Hallgatja a rádiót? Olvasott bármit arról, hogy mi folyik a világban?” – vonta kérdőre az ügyvédet a bíró, megjegyezve, hogy lassan mindennaposak az olyan hírek, amelyek arról szólnak, hogy az ügyvédek az AI-generált hallucinációkra támaszkodnak.

Az ügyvéd elismerte, hogy ChatGPT-t használt a beadvány elkészítéséhez, mert azt hitte, a gép egy „kikezdhetetlen összefoglalót” fog generálni a tárgyalásról. Állítása szerint megbánta tettét, és bízik benne, hogy a fegyelmi bizottság figyelembe veszi majd, hogy ez mindössze egy „jóhiszemű tévedés” volt.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Megbírságolták az ügyvédet, aki AI-képzelgésre alapozta ügyfele fellebbezését

bíróság

egyesült államok

bírság

ügyvéd

új-mexikó

fellebbezés

mesterséges intelligencia

ai

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: nyolcpontos tervet nyújt be a kormány a gyermekvédelmi rendszer megújítására

Magyar Péter: nyolcpontos tervet nyújt be a kormány a gyermekvédelmi rendszer megújítására
20 éve került nyilvánosságra az őszödi beszéd – ennek a felidézésével kezdte Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalását a parlamentben, majd ismertette a gyermekvédelmi rendszer átvilágításáról szóló jelentés részleteit. 10 milliárd forinttal elindul a gyermekvédelmi krízisprogram, még ma benyújtják a gyermekvédelmi törvénycsomagot, két lépcsőben emelik a béreket a szociális szférában.
 

„Pont a kötcsei piknik napján? – Ellenzéki reakciók Magyar Péter beszédére

Kétnapos parlamenti ülés, új alkotmánybírókat választanak, döntenek az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról is

Alkotmánybíróság: megvannak a többséget kapott jelöltek

Bizottsági meghallgatás: vissza akarják szerezni az Alkotmánybíróság tekintélyét a bírajelöltek

VIDEÓ
Hogyan lesz a vb-aranyból olimpiai bajnoki cím? Fejes Dániel, Inforádió, Aréna
Hogyan lesznek itt végre megfizethető lakások? Koji László, Inforádió, Aréna
0%-os áfa: tényleg olcsóbb lesz a gyógyszer? Hankó Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.14. hétfő, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kitört a lépfenejárvány, miután az emberek állattetemekből ettek Zambiában

Kitört a lépfenejárvány, miután az emberek állattetemekből ettek Zambiában

Lépfenejárvány tört ki Zambiában, ahol több tucat vadon élő állat, köztük vízilovak, elefántok és bivalyok pusztultak el. A hatóságok arra figyelmeztetik a lakosságot, hogy ne fogyasszanak vadhúst - tudósított a BBC.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lebukott Pintér Sándor: súlyos dolog derült ki az ex-belügyminiszter retro limuzinjáról

Lebukott Pintér Sándor: súlyos dolog derült ki az ex-belügyminiszter retro limuzinjáról

A hazai jogszabályok értelmében a közúti forgalomban kizárólag érvényes felelősségbiztosítással lehet részt venni.

BBC
Business Sport Travel Science
Tech stocks fall after calls for AI development to slow down

Tech stocks fall after calls for AI development to slow down

Industry bosses warn safeguards are needed to protect humanity - our AI experts answer your questions on the technology and its future.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 14. 13:18
Vége lehet az Egyesült Királyságnak
2026. szeptember 14. 11:40
Elítélte a szicíliai bíróság a magyar turistanők támadóit
×
×