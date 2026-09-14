Nőket videózott az utcán egy ételfutár Debrecenben, de ennyivel nem érte be

Az érintett felvételek – amelyek azóta már csak egy kifejezetten botrányos tartalmakat összesítő portálon lelhetőek fel – nagy valószínűséggel műszak közben készülhettek, mivel az élő közvetítések alatt zömében munkaruhát viselt – számolt be a hírről az RTL.

Az adatvédelmi szakjogász szerint a felvételek elkészítése és közzététele jogsértő lehet, az egyik futárcég már szerződést bontott vele.

A férfi egy másik videóban arról beszélt, hogy a videózásért 65 ezer forintra, míg piszkításért 13 ezer forintra büntették. A rendőrség későbbre ígért tájékoztatást.