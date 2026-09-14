ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.53
usd:
316.45
bux:
151724.51
2026. szeptember 14. hétfő Roxána, Szeréna
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Illusztráció titkos videózásra
Nyitókép: pexels.com

Nőket videózott az utcán egy ételfutár Debrecenben, de ennyivel nem érte be

Infostart

A tudtuk és beleegyezésük nélkül videózott nőket egy ételfutárként dolgozó férfi Debrecenben, miközben sértő, becsmérlő vagy gúnyos megjegyzéseket tett feléjük.

Az érintett felvételek – amelyek azóta már csak egy kifejezetten botrányos tartalmakat összesítő portálon lelhetőek fel – nagy valószínűséggel műszak közben készülhettek, mivel az élő közvetítések alatt zömében munkaruhát viselt – számolt be a hírről az RTL.

Az adatvédelmi szakjogász szerint a felvételek elkészítése és közzététele jogsértő lehet, az egyik futárcég már szerződést bontott vele.

A férfi egy másik videóban arról beszélt, hogy a videózásért 65 ezer forintra, míg piszkításért 13 ezer forintra büntették. A rendőrség későbbre ígért tájékoztatást.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Nőket videózott az utcán egy ételfutár Debrecenben, de ennyivel nem érte be

bűncselekmény

ételfutár

videózás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elindult a Biztonság Hete, az e-rollerek vannak a fókuszban

Elindult a Biztonság Hete, az e-rollerek vannak a fókuszban
Idén jubileumi, tizedik alkalommal rendezik meg a Biztonság Hetét. Szeptember 14. és 22. között tartják a programsorozatot, amelyben többek között a biztonsági öv használatára, az elektromosroller-balesetekre és általában a biztonság fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet a szervezők. Jeney Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője nyilatkozott az InfoRádióban.
Benyújtotta a kormány a gyermekvédelem megerősítését célzó törvényjavaslatot – itt vannak a részletek

Benyújtotta a kormány a gyermekvédelem megerősítését célzó törvényjavaslatot – itt vannak a részletek

Ha egy gyereknek már nem kell kórházban maradnia, a gyámhatóságnak legfeljebb nyolc napon belül el kell készítenie a teljes gyermekvédelmi helyzetfelmérést és az intézkedési tervet. Előkészítik a szociális ágazat kétlépcsős bérrendezését.
 

Magyar Péter: nyolcpontos tervet nyújt be a kormány a gyermekvédelmi rendszer megújítására

„Pont a kötcsei piknik napján?” – Ellenzéki reakciók Magyar Péter beszédére

Magyar Péter: „csak azt kellett volna mondani, hogy bocsánat"

Kétnapos parlamenti ülés, új alkotmánybírókat választanak, döntenek az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról is

Alkotmánybíróság: megvannak a többséget kapott jelöltek

Bizottsági meghallgatás: vissza akarják szerezni az Alkotmánybíróság tekintélyét a bírajelöltek

VIDEÓ
Nincs más választás, csak a háború? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz a vb-aranyból olimpiai bajnoki cím? Fejes Dániel, Inforádió, Aréna
Hogyan lesznek itt végre megfizethető lakások? Koji László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.15. kedd, 18:00
Navracsics Tibor
volt miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszólalt Zelenszkij Trump váratlan bejelentése után: mi lesz így a tűzszünettel?

Megszólalt Zelenszkij Trump váratlan bejelentése után: mi lesz így a tűzszünettel?

Ukrajna kész felhagyni az orosz energetikai létesítmények elleni támadásokkal, ha Oroszország is így tesz – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt a benzinkútszövetség: jöhet a literenkénti 1100 forintos üzemanyagár

Megszólalt a benzinkútszövetség: jöhet a literenkénti 1100 forintos üzemanyagár

Szakértők szerint akár a literenkénti 3 eurós lélektani határ elérése sem kizárt a közeljövőben - ez pedig komoly nehézségeket is okozhat.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump criticises AI boss who called for slowdown and says only guardrail needed is a 'smart president'

Trump criticises AI boss who called for slowdown and says only guardrail needed is a 'smart president'

Stock markets fall in the US, Europe and Asia as Anthropic boss Dario Amodei says AI development should be slowed "to reduce the risk that something goes seriously wrong".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 14. 18:30
Megnyílt a közmédia megújulásáról szóló társadalmi egyeztetés harmadik fejezete is a Közhangon
2026. szeptember 14. 17:30
Elindult a Biztonság Hete, az e-rollerek vannak a fókuszban
×
×