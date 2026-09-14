Kacsintás egy olimpia felé? – Gyorsmérleg az Atlétikai Világdöntő után

A sportág történetének első Atlétikai Világdöntőjét óriási érdeklődés övezte: a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban tartott háromnapos, vasárnap este zárult versenyre több mint 60 ezer jegy kelt el, a helyszíni szurkolótábor 60 százalékát a hazai rajongók tették ki, míg 40 százalékuk külföldről, 93 országból érkezett – közölték a szervezők.

A legjobb atléták mellett a nemzetközi sportdiplomácia legbefolyásosabb döntéshozói is eljöttek a „világújdonság" eseményre. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság szavazó tagjainak egynegyede volt jelen. Ennyien még sosem voltak egyszerre Magyarországon – írták.

Kiemelték, a nemzetközi sajtó figyelme is Magyarországra irányult: az Egyesült Államoktól Kínán, Kenyán és Jamaicán át a világ minden pontjáról érkeztek tudósítók.

A három nap alatt összesen 28 döntőt követhettek végig a nézők.

A közleményben idézték Pósfai Gábor belügyminisztert, aki azt mondta: „fantasztikus hétvégén vagyunk túl. Bármerre nézek, boldog arcokat látok, akár nézőkről van szó, akár versenyzőkről. Sok sporteseményen voltam már, de azért az nagyon ritka, hogy az esemény végén együtt ünnepel mindenki, úgyhogy szerintem elégedettek lehetünk”.

Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke rendkívülinek nevezve a versenyt, úgy fogalmazott: „az atlétika jelentős változáson ment keresztül ezzel az eseménnyel és nagyon örülök, hogy mindezt Budapesten valósíthattuk meg. Fantasztikus munkát végzett a helyi szervezőbizottság. Alig várom, hogy további eseményeket hozzunk Budapestre” – mondta.

A jamaicai sztársprinter, Usain Bolt szerint Budapest a tökéletes város az Ultimate Championship számára.

„Csodálatos élmény volt, a szurkolók is kitettek magukért, rengeteg energiát adtak, a hangulat egyszerűen elképesztő volt. Fantasztikus volt az egész, Budapest kitett magáért” – fogalmazott a verseny hivatalos nagykövete.