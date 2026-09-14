Zsiday Viktor bírálja a dízelesek támogatását

„A magyar lakosság nagy része sajnos hajlamos valami rajta kívülállóként tekinteni az államra, akitől mindig segítséget vár és nem veszi észre, hogy valójában amikor az állam valakinek ad, akkor szükségszerűen mástól elvesz, hiszen valójában mi adófizetők dobjuk össze „állambácsi” pénzét, és az egyetlen kérdés az, hogy miként osztjuk azt szét. Ha valakinek adunk, akkor valakitől elveszünk.

Ha a dízelautósoknak pénzt adunk, akkor annyival kevesebb jut mindenki másnak, akinek nincs dízelautója. Az összeget indirekt módon ők fizetik meg többletadó formájában.

Másként keretezve a most bejelentett havi 5000 forintos dízelautós támogatást, ez azt jelenti, hogy ezt a pénzt mindenki mástól elvesszük, azaz nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a bejelentés tartalmilag nem más, mint a gyalogosok, biciklisek, tömegközlekedők, benzinautósok megadóztatása” – fogalmazott a saját oldalán.

A közgazdász szerint „annak olyan helyzetek, amikor a nagyon durva árváltozások miatt lehetetlen helyzetbe kerülnek társadalmi csoportok, és ilyenkor – figyelembe véve a gazdasági korlátokat és hatásokat – indokolható az állami beavatkozás”, de ebben a mostani esetben a helyzet „sem nem extrém, sem nem kezelhetetlen, és gazdaságilag és morálisan is indokolhatatlan más, gyakran szegényebb csoportokat terhelni egy véletlenszerűen kiválasztott réteg megsegítése érdekében. Az intézkedés csak megerősíti a paternalisztikus, populista beállítottságot, így egyértelműen káros és elítélendő” – írja Zsiday Viktor.