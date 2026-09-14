Bűncselekmény, amit az ukrán pénzszállítók ügyvédjével tettek

„Ismeretlenek feltörték az irodánk e-mail-szervereit” – jelezte a Facebookon Horváth Lóránt.

Az ukrán pénzszállítók ügyvédje arra kérte a követőit, hogy ne nyissák meg a tőle kapott e-maileket. A kommentek között hozzátette, megtették a szükséges intézkedéseket, és minden biztonságban van – számolt be róla az index.hu.

Az ügy előzménye, hogy 2026 március 5-én, az M0-s autóút alacskai pihenőhelyén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat akartak szállítani Ukrajnába. Az „aranykonvoj-akció” néven elhíresült rajtaütésről azonban azóta kiderült, hogy az ügy több szempontból is sántít, kérdéses, hogy az akció időpontjáról és szükségességéről maga Orbán Viktor dönthetett-e.