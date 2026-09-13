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Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, volt miniszterelnök érkezik a párt alapítványa, a Polgári Magyarországért Alapítvány hagyományos kötcsei találkozójára a kötcsei Dobozy-kúriához 2026. szeptember 12-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Orbán Viktor: újra fel fogjuk szabadítani Magyarországot

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A visszagyarmatosítás korszakaként értékelte a jelenlegi politikai és gazdasági helyzetet Orbán Viktor korábbi miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Hír TV Bayer Show című műsorának vasárnap esti adásában.

Orbán Viktor felidézte a szombati kötcsei találkozón elhangzott főbb üzeneteket, hangsúlyozva, hogy Magyarország folyamatosan a gyarmati sorba kerülés ellen küzd – olvasható az index.hu-n, amely lap folyamatosan bővíti az interjú alapján a cikkét.

„Amiben most élünk, az a visszagyarmatosítás korszaka” – jelentette ki a Fidesz elnöke, hozzátéve: a visszagyarmatosítási folyamat után „ismét fel fogjuk szabadítani Magyarországot”.

A volt kormányfő szerint a gyarmatosítás első szakasza az ország eladósítása, míg a szuverén állam érdeke az államadósság folyamatos csökkentése lenne. A második lépésként a független energiarendszer felszámolását nevezte meg, rámutatva, hogy a stratégiai ágazatok veszélyben vannak, és szorgalmazta a védett energiaárak rendszerének visszavezetését.

Úgy vélekedett, Brüsszel gyarmattartóként lép fel, miközben Magyarország feladja keleti kapcsolatait. Kijelentette: az orosz diplomaták kiutasítására vonatkozó döntés Brüsszelből érkezett, és a közös uniós külpolitikát a nemzeti függetlenség feladásaként értékelte, mivel Magyarország érdekei eltérnek a központi uniós iránytól.

„Magyarország helye mindig is Nyugaton volt, és ott is van, de Magyarország házszámát nem lehet megváltoztatni”

– fogalmazott a volt miniszterelnök, kiemelve, hogy a Kelettel való jó viszony kialakítása és fenntartása stratégiai érték az ország számára.

Euro bevezetése

Az euró bevezetésével kapcsolatban kijelentette, hogy „ez a legnagyobb átverés”, úgy látja, hogy az eurót 2030-ig nem lehet bevezetni. Az euró bevezetése a megszorításokat jelenti – állította.

ÁVH-zás

Orbán Viktor Bús Balázst egy politikai fogolynak nevezte, hangsúlyozva: a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítása – amit ÁVH-nak nevezett – az is önkény jele. Ennél a témánál úgy fogalmazott: „agresszív újkommunista kormányzás zajlik”.

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