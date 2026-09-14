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Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Vitézy Dávid: már próbálgatják a GYSEV új motorvonatait, ezt még Lázár János sem tudta megakadályozni – videó

Infostart / MTI

A közlekedési és beruházási miniszter beszámolt róla, hogy az új FLIRT InterCity-motorvonatot három helyszínen, Romániában, Csehországban és Magyarországon fogják párhuzamosan tesztelni.

Már tesztelik a GYSEV első FLIRT InterCity-motorvonatát – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfői Facebook-bejegyzésében.

A GYSEV számára készülő 11 darab új, ötrészes FLIRT InterCity-motorvonat óránként 160 kilométeres maximális sebességre lesz képes, és a távolsági utazás kényelmét szolgáló korszerű fedélzeti szolgáltatásokkal rendelkezik.

Az utasélményt növeli a klimatizált utastér, az akadálymentes kialakítás, Wi-Fi, USB-C töltők, korszerű utastájékoztatás és kerékpárszállítási lehetőség.

Hozzátette, a járművek tesztelése három helyszínen, Romániában, Csehországban és Magyarországon zajlik majd párhuzamosan. Az első teljesen kész motorvonatok várhatóan 2026 végén érkeznek meg Magyarországra, ahol megkezdik a hazai próbafutásokat. Ezután elkezdődik a hatósági engedélyek megszerzése, így 2027 második felében állhat forgalomba az új motorvonatok egy része. Megjegyezte,

a GYSEV járműbeszerzését még az osztrák féllel hadakozó Lázár János sem tudta megakadályozni, a vasúttársaság EIB hitelből finanszírozza a járműbeszerzést.

A 11 darab járműből álló flotta várhatóan 2028 nyarára teljes egészében forgalomba áll, és hozzájárul, hogy a magyar vasút a megújulás korszakába lépjen – írta beszámolójában a miniszter, amihez videót is csatolt a tesztüzemről:

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Kezdőlap    Belföld    Vitézy Dávid: már próbálgatják a GYSEV új motorvonatait, ezt még Lázár János sem tudta megakadályozni – videó

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