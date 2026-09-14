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Nyitókép: Pixabay

KSH: folytatódik az építőipari lejtmenet, ezt a júliusi adatok is igazolják

Infostart / MTI

Az előző hónaphoz képest is közel öt százalékos volt a visszaesés júliusban, az egy évvel korábbival összevetve pedig tizenkét százaléknál is nagyobb a csökkenés.

Júliusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján, valamint munkanaptényezővel kiigazítva egyaránt 12,2 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. Júliusban már harmadik hónapja csökkent az ágazat teljesítménye – jelentette hétfőn a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Májusban a nyers adat szerint 10,7, júniusban 1,2, míg munkanappal kiigazítva 6,7, és 0,5 százalékos volt visszaesés.

Júniushoz képest 4,6 százalékkal kisebb volt az építőipari termelés volumene júliusban.

Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 10,7, az egyéb építményeké 14,0 százalékkal kisebb volt, mint tavaly júliusban.

Az építőipari termelés a 2022. januártól 2026. júliusig. Forrás: KSH
Az építőipari termelés a 2022. januártól 2026. júliusig. Forrás: KSH

Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 12,6, az egyéb építmények építése 35,8 százalékkal visszaesett. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 0,5 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. Az egyéb építmények építésének visszaesését az út, vasút építése alágazat 26,2 és a közműépítés 52,2 százalékos csökkenése okozta. Ezek 14,5, illetve 19,5 százalékponttal járultak hozzá az ágazati termelés zuhanásához.

A júliusban megkötött új szerződések volumene 24,8, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 29,5, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 20,2 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.

Az építőipari vállalkozások július végi szerződésállományának volumene 0,8 százalékkal nagyobb volt a tavaly júliusinál, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 1,9 százalékkal csökkent, az egyéb építményekre vonatkozóké ugyanilyen mértékben nőtt.

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Kezdőlap    Gazdaság    KSH: folytatódik az építőipari lejtmenet, ezt a júliusi adatok is igazolják

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