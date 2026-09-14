ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.33
usd:
314.91
bux:
0
2026. szeptember 14. hétfő Roxána, Szeréna
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter miniszterelnök a Karmelita kolostort övezõ kordon lebontásán tartott sajtótájékoztatón 2026. május 15-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter „a maffiának” üzent Orbán Viktor visszatérő interjúja után

Infostart / MTI

A kormányfő Orbán Viktor ÁVH-zós eszmefuttatására figyelt fel, erre reagált, miután a volt miniszterelnök felelősségre vonást helyezett kilátásba a vagyon-visszaszerzési hivatal munkatársai számára.

Orbán Viktor az őszinte vallomás helyett arra vetemedett, hogy nyíltan fenyegetni kezdte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) ügyészeit, rendőreit és pénzügyőreit – közölte a miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalán.

„Üzenem a maffiának: nem hátrálunk!” – fogalmazott a bejegyzésében Magyar Péter.

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke vasárnap a HírTv Bayer show című műsorában a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalra utalva közölte: az egy „ÁVH típusú intézmény”, létrehozásáért elsősorban azok felelősek, akik a törvényt megalkották.

Aki „ebben az ÁVH-ban” munkát vállal, döntéseket hoz, eljárásokban vesz részt, nem tudja elkerülni a pénzügyi és jogi felelősségre vonást, amikor majd helyreállítják a jogállamot – jelentette ki Orbán Viktor.

Hozzátette, nyomon fogják követni az ott dolgozókat, minden egyes embernek a nevét, aki ott munkát vállal, nyilvánosságra hozzák: „kicsoda, ki fia borja, mit csinál ott”, milyen eljárásokban vett részt, milyen jogállamiságon kívüli eljárásoknak volt szereplője – mondta a Fidesz elnöke.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter „a maffiának” üzent Orbán Viktor visszatérő interjúja után

maffia

orbán viktor

magyar péter

vagyonvisszaszerzés

ávh

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Parlamenti nap, új alkotmánybírókat választanak, döntenek az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról is

Parlamenti nap, új alkotmánybírókat választanak, döntenek az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról is

Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök beszédével kezdi újabb kétnapos ülését az Országgyűlés. Kedden megválasztják az Alkotmánybíróság új tagjait, akik esküt is tesznek. Szavaznak az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról is.
 

A KDNP gyerekkérdésben nekiment Magyar Péternek

Sorosozott és CEU-zott a Mi Hazánk a Tisza alkotmánybíró-jelöltjei kapcsán

VIDEÓ
Hogyan lesz a vb-aranyból olimpiai bajnoki cím? Fejes Dániel, Inforádió, Aréna
Hogyan lesznek itt végre megfizethető lakások? Koji László, Inforádió, Aréna
0%-os áfa: tényleg olcsóbb lesz a gyógyszer? Hankó Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.14. hétfő, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magyar Péter: egy nagyon fontos állomásához értünk a rendszerváltásnak

Magyar Péter: egy nagyon fontos állomásához értünk a rendszerváltásnak

Miniszterelnökként először ment a Kossuth Rádióba Magyar Péter: a kormányfő hétfő reggel ad interjút a közmédiának. A beszélgetésben a hét legfontosabb bel- és gazdaságpolitikai ügyei, köztük a dízeltámogatás, a gyermekvédelem helyzete és az új parlamenti döntések is szóba kerülnek. Magyar interjúját élőben közvetítjük.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kettős front csap le Magyarországra: elképesztő, ami az időjárásban jön ma - ez sokakat megvisel majd

Kettős front csap le Magyarországra: elképesztő, ami az időjárásban jön ma - ez sokakat megvisel majd

Egy gyengülő kettős front vonul át az országon, amely a hideg- és melegfrontra érzékenyeket egyaránt érinti.

BBC
Business Sport Travel Science
Russia hits Ukrainian train shortly after Boris Johnson and top European officials leave station

Russia hits Ukrainian train shortly after Boris Johnson and top European officials leave station

The former UK PM said: "I don't know what warped logic drove Putin to blow up a stationary Ukrainian locomotive on the Polish border this morning".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 14. 07:52
Kollár-Farsang Kitti vezeti tovább Csobánkát
2026. szeptember 14. 07:17
„Szánalmasan erőltetett magyarázat” – Vitézy Dávid Orbán Viktornak: nem attól közérdek valami, hogy túlárazzák
×
×