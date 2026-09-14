Magyar Péter „a maffiának” üzent Orbán Viktor visszatérő interjúja után

Orbán Viktor az őszinte vallomás helyett arra vetemedett, hogy nyíltan fenyegetni kezdte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) ügyészeit, rendőreit és pénzügyőreit – közölte a miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalán.

„Üzenem a maffiának: nem hátrálunk!” – fogalmazott a bejegyzésében Magyar Péter.

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke vasárnap a HírTv Bayer show című műsorában a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalra utalva közölte: az egy „ÁVH típusú intézmény”, létrehozásáért elsősorban azok felelősek, akik a törvényt megalkották.

Aki „ebben az ÁVH-ban” munkát vállal, döntéseket hoz, eljárásokban vesz részt, nem tudja elkerülni a pénzügyi és jogi felelősségre vonást, amikor majd helyreállítják a jogállamot – jelentette ki Orbán Viktor.

Hozzátette, nyomon fogják követni az ott dolgozókat, minden egyes embernek a nevét, aki ott munkát vállal, nyilvánosságra hozzák: „kicsoda, ki fia borja, mit csinál ott”, milyen eljárásokban vett részt, milyen jogállamiságon kívüli eljárásoknak volt szereplője – mondta a Fidesz elnöke.