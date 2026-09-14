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Baka András köztársasági elnök (j) fogadja Johann Wadephul német külügyminisztert a Sándor-palotában 2026. szeptember 14-én.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Új fejezet: Baka András és Orbán Anita is fogadta a német külügyminisztert

Infostart / MTI

Baka András köztársasági elnök Johann Wadephul német szövetségi külügyminisztert fogadta a Sándor-palotában. „7 év után először látogat német külügyminiszter Magyarországra. Magyarország és Németország kapcsolatában új fejezet kezdődött” – írta Orbán Anita külügyminiszter, aki szintén fogadta német kollégáját.

A közlemény szerint a találkozón az államfő elmondta: Magyarországot és Németországot mélyen gyökerező történelmi barátság és stratégiai szövetség köti össze.

Magyarország számára Németország a gazdasági, politikai és kulturális kapcsolatok vonatkozásában az egyik legfontosabb partnerország, szövetségi és tartományi szinten egyaránt - tette hozzá Baka András.

Az államfő hangsúlyozta, hogy Magyarország továbbra is elkötelezett a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés és a Németországgal való sokoldalú partnerség elmélyítése mellett.

„Örömmel tapasztaljuk, hogy mindkét fél fontosnak tartja sokrétű kétoldalú kapcsolataink megújítását, a bizalom visszaállítását és a közös értékek újra fókuszba helyezését, valamint az eddig elért eredmények elismerése mellett további együttműködési területek beazonosítását” – mondta a közlemény szerint a találkozón Baka András.

A köztársasági elnök kijelentette: a magyar-német kapcsolatok története a folyamatos megújulásról szól, amelyet nemcsak a gazdasági és kulturális összekapcsolódás hajt, hanem az európai családhoz tartozásból fakadó felelősség is.

Magyarország érdekeit az Európai Unió, valamint a NATO jelentette szövetségi rendszerben a jog uralmára, az emberi méltóságra és a párbeszédre támaszkodva kell képviselni - fűzte hozzá.

Baka András kiemelte: "történelmünk, kultúránk, de érdekeink is az európai kötődéseink erősítését kívánják meg, valamint az elmúlt években számos szövetségesünkkel megromlott kapcsolatok helyreállítását". Ennek kapcsán az elnök határozott célkitűzésének jelölte meg a Magyarország és az európai szövetségesek közötti bizalom újjáépítését – áll a közleményben.

Orbán Anita magyar külügyminiszter is tárgyalt német kollégájával.

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Kezdőlap    Belföld    Új fejezet: Baka András és Orbán Anita is fogadta a német külügyminisztert

németország

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