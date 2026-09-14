Beszakadt az út egy budapesti busz alatt, több járat is terelve közlekedik

Vízalámosás miatt beszakadt az aszfalt a főváros tizenötödik kerületében, a Sződliget utcában; az eset érintett egy BKK-buszt is – közölte a katasztrófavédelem hétfő reggel.

A buszon harminc-negyven ember utazott, a helyszínre mentő is érkezett.

A fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak az esethez, az utat egy szakaszon lezárták.

A BKK Info közlése szerint több járat útvonalában is fennakadást okozott a baleset: a 96-os, a 124-es, a 225-ös, a 296-os és a 296A autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Géza fejedelem tér, a Sződliget utca és a Fő út megállót.