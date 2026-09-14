A játékvezetői testület elismerte a hibát a manchesteri derbi után

A Premier League játékvezetői testülete, a Pro Ref elismerte, hogy „hibás ítélet” született Erling Haaland győztes góljának megítélésekor a Manchester United–Manchester City mérkőzésen.

A vita egyik tárgya a meccs egyetlen gólja. A norvég Haaland az Old Traffordon, a 60. percben szerzett gólt: Josko Gvardiol beadását követően a hosszú saroknál juttatta a labdát a hálóba.

A játékvezető, Michael Oliver a pályán les miatt érvénytelenítette a találatot. Ám a videóbíró (VAR) közbelépését követően a gólt megadták, mivel a norvég játékost Patrick Dorgu cipője szabályos helyzetben tartotta.

Vita alakult ki azonban arról, hogy a leshelyzetben lévő Enzo Fernández – aki Haaland és a labdát beadó Gvardiol között helyezkedett, középen vetődött a labda felé – vajon befolyásolta-e a játékot.

A Pro Ref közleményében ez állt: „Megállapítást nyert, hogy Enzo Fernández nem ért a labdához, így az esetleges leshelyzet megítélése szubjektívnek minősül. Ebben az esetben azonban a VAR nem ismerte fel a játékos pozíciójának valószínűsíthető hatását, és javasolnia kellett volna a pályán történő videós visszanézést. Ma este felvettük a kapcsolatot a Manchester Uniteddel, hogy elismerjük az általunk ítélethibának tartott döntést. Az esetet felülvizsgálják.”

A United védője, Lisandro Martínez „igazságtalanságnak” nevezte a történteket, a vezetőedző, Michael Carrick pedig értetlenül állt a döntés előtt.

A derbin a City az első félidő 23. percében emberhátrányba került: Phil Fodent azonnali piros lappal állította ki Michael Oliver játékvezető, amiért belerúgott a United csapatkapitányába, Bruno Fernándezbe.