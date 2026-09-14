Fidesz-reakció: Magyar Péter egyetlen szavát sem lehet elhinni

Magyar Péter egyetlen szavát, egyetlen ígéretét sem lehet elhinni, összevissza beszél, amit egyik nap állít, annak az ellenkezőjével érvel másnap – kommentálta a Fidesz a miniszterelnök hétfő reggeli rádióinterjúját.

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója közleményében azt írta: Magyar Péter „önkényuralmi rendszert épít”.

„Jogtalanságra nem lehet jogot alapozni; a leendő tiszás alkotmánytervezet és választási törvény ugyanúgy illegitim, mint Magyar Péterék egész rendszere” –fogalmazott.

A Fidesz álláspontja szerint „Orbán Viktor a hétvégén korrekt módon, egyenesen megmondta, mire számíthatnak a demokratikus jogállam lebontásáért felelős személyek, beleértve a Tisza-ÁVH vezetőit és leendő munkatársait is”.