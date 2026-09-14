Elítélte a szicíliai bíróság a magyar turistanők támadóit

Az időjárásfüggő energiatermelés felfutása alapjaiban írta át a magyar villamosenergia-rendszer működését: ma már nemcsak az számít, mennyi áramot tudnak termelni az erőművek, hanem az is, mennyire pontosan lehet ezt előre megmondani. A naperőművek, a visszatérő hőhullámok, a porviharok és az egyre hektikusabb időjárási helyzetek miatt a menetrendezés stratégiai kérdéssé vált. A mesterséges intelligencia, a saját meteorológiai mérőhálózatok és az akkumulátoros energiatárolók egyre fontosabb eszközök lehetnek a kockázatok csökkentésében, de a bizonytalanságot teljesen nem lehet eltüntetni. A témákról az EnergyTalks új adásában Fekete Csabával, az ALTEO termelésmenedzsmentért és üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettesével, valamint Fodor Zoltánnal, az ALTEO meteorológus csoportvezetőjével beszélgettünk.