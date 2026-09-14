Elítélte a szicíliai bíróság a magyar turistanők támadóit

Két magyar turistanővel szemben Szicíliában tavaly elkövetett szexuális erőszak miatt fejenként 7 év 2 hónap börtönre ítélt Catania büntetőbírósága két marokkói férfit, harmadik társukat pedig 7 év 4 hónapra - az elsőfokú ítéletet hétfőn hirdették ki.
A huszonhárom és huszonhat év közötti férfiakat csoportosan elkövetett szexuális erőszak, valamint kábítószer-birtoklás és drogfogyasztásra kényszerítés miatt ítélték el. Az ügy gyorsított eljárással zajlott, így az eredetileg kiszabható büntetés egyharmadát elengedték. Az áldozatokat képviselő Massimiliano Scaringella ügyvéd az MTI-nek hangoztatta: az ítélet kimondta, hogy ilyesmi Olaszországban nem történhet meg.