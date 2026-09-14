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Szavaznak a képviselõk az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 13-án. A kép elõterében üres padsorok, mert a Fidesz és a KDNP parlamenti frakciója bojkottálja az Országgyûlés teljes hétfõi ülését.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péterrel kezd a parlament, új alkotmánybírókat választanak, döntenek az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról is

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Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök beszédével kezdi újabb kétnapos ülését az Országgyűlés. Kedden megválasztják az Alkotmánybíróság új tagjait, akik esküt is tesznek. Szavaznak az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról is.

Hétfőn 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdi a munkát a Ház, várhatóan ismét éles szócsaták jönnek. A napirendi felszólalások, interpellációk, azonnali kérdések után a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitáját tartják, amelyekről kedden szavaznak a képviselők.

A keddi ülésnap elején megemlékeznek a demokrácia nemzetközi napjáról, majd zárószavazások következnek. A képviselők döntenek

  • a szakképzésről törvény módosításáról,
  • az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló javaslatról,
  • az egyes igazságügyi törvények módosításáról és az alaptörvény tizenhetedik módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosításáról.
  • Ezt követően titkos szavazáson választják meg az Alkotmánybíróság új tagjait.
  • A jelölteket az igazságügyi bizottság hétfőn hallgatja meg és sikeres megválasztásukat követően esküt tesznek.

A szavazások után a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzat-átcsoportosítás és az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosításáról szóló javaslatok általános vitáját tartják.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péterrel kezd a parlament, új alkotmánybírókat választanak, döntenek az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról is

országgyűlés

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alkotmánybíró-választás

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Nem csak az Airbnb-ről szól Brüsszel lakhatási terve: új uniós szabályok jönnek az üres lakásokra, második otthonokra is

Nem csak az Airbnb-ről szól Brüsszel lakhatási terve: új uniós szabályok jönnek az üres lakásokra, második otthonokra is

Az Európai Bizottság a héten kiadott új lakhatási rendeletjavaslata első ránézésre az Airbnb és a rövid távú lakáskiadás szigorításáról szól. Ennél viszont több: közös uniós  eszközt adna a tagállamok és az önkormányzatok kezébe, hogy a városok lakhatási válságra hivatkozva korlátozhassák a rövid távú kiadást, a második otthonok terjedését, a tartósan üresen álló lakásokat vagy más, nem elsődleges lakóhely célú ingatlanhasználatokat. Nem klasszikus uniós direktíváról, hanem rendeletjavaslatról van tehát szó: a különbség az, hogy egy irányelvet a tagállamoknak át kell ültetniük a nemzeti jogba, míg egy rendelet elfogadása után közvetlenül alkalmazandóvá válhat az Európai Unióban. A Portfolio Property Investment Forum konferenciáján a lakhatás is fókuszban lesz, érdemes ejönni!

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