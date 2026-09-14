Magyar Péterrel kezd a parlament, új alkotmánybírókat választanak, döntenek az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról is

Hétfőn 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdi a munkát a Ház, várhatóan ismét éles szócsaták jönnek. A napirendi felszólalások, interpellációk, azonnali kérdések után a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitáját tartják, amelyekről kedden szavaznak a képviselők.

A keddi ülésnap elején megemlékeznek a demokrácia nemzetközi napjáról, majd zárószavazások következnek. A képviselők döntenek

a szakképzésről törvény módosításáról,

az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló javaslatról,

az egyes igazságügyi törvények módosításáról és az alaptörvény tizenhetedik módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosításáról.

Ezt követően titkos szavazáson választják meg az Alkotmánybíróság új tagjait.

A jelölteket az igazságügyi bizottság hétfőn hallgatja meg és sikeres megválasztásukat követően esküt tesznek.

A szavazások után a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzat-átcsoportosítás és az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosításáról szóló javaslatok általános vitáját tartják.