Magyar Péterrel kezd a parlament, új alkotmánybírókat választanak, döntenek az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról is

Hétfőn 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdi a munkát a Ház, várhatóan ismét éles szócsaták jönnek. A napirendi felszólalások, interpellációk, azonnali kérdések után a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitáját tartják, amelyekről kedden szavaznak a képviselők.
A keddi ülésnap elején megemlékeznek a demokrácia nemzetközi napjáról, majd zárószavazások következnek. A képviselők döntenek
- a szakképzésről törvény módosításáról,
- az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló javaslatról,
- az egyes igazságügyi törvények módosításáról és az alaptörvény tizenhetedik módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosításáról.
- Ezt követően titkos szavazáson választják meg az Alkotmánybíróság új tagjait.
- A jelölteket az igazságügyi bizottság hétfőn hallgatja meg és sikeres megválasztásukat követően esküt tesznek.
A szavazások után a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzat-átcsoportosítás és az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosításáról szóló javaslatok általános vitáját tartják.