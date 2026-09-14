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Nyitókép: Unsplash

Kína fellép a drónok ellen

Infostart / MTI

November 15-től tilos lesz drónt birtokolni Pekingben az új szabályozás értelmében, amely tovább szigorítja a pilóta nélküli légi járművekre vonatkozó előírásokat a kínai fővárosban.

A módosított szabályok szerint a drónok és azok fontosabb alkatrészeinek birtoklása és tárolása is tilos lesz. A rendelkezés megszegőitől a hatóságok elkobozhatják az eszközöket, emellett pénzbírságot is kiszabhatnak.

A Pekingben élő dróntulajdonosok támogatást kaphatnak, ha kijelölt helyeken visszaadják vagy újrahasznosításra leadják készülékeiket.

Az eszközöket a szabályozás hatálybalépése előtt a fővároson kívülre is elszállíthatják.

Pekingben május óta a drónok értékesítése is tilos, a korábban megvásárolt eszközöket pedig a tulajdonos nevének és személyazonosságának regisztrálásával lehetett megtartani. Engedély nélküli drónrepülést a városban már korábban is tiltottak, és Pekingbe kívülről drónt bevinni is tilos.

A szigorításokra egyebek mellett azután került sor, hogy június végén egy kisrepülőgép egy pekingi felhőkarcolónak ütközött. A balesetben a pilóta meghalt, tizenhárom ember pedig megsérült.

Kína más részein továbbra is lehet drónt használni, de az eszközök regisztrációja ott is kötelező.

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