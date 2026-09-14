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Nyitókép: Pixabay

Mégegyszer visszakacsint a 30 fok

Infostart / MTI

Változékony, kora őszi idő várható a jövő héten, a hőmérséklet csúcsértéke jellemzően 20-27 Celsius-fok között alakul. Elszórtan lehet zápor, zivatar, és a szél időnként megerősödik - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből

Hétfőn a kevésbé felhős keleti tájakon is erősen megnövekszik a felhőzet, ezt követően nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd délutántól nyugat felől ismét vékonyodik, szakadozik a felhőtakaró. Elszórtan lehet időszakos gyenge esőre, záporra számítani, az északnyugati megyékben zivatar sem kizárt. A csapadék súlypontja fokozatosan kelet felé mozdul, de a Tiszántúl várhatóan szárazon marad. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, Sopron és a Fertő térségében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között várható.

Kedden az éjszaka képződő köd, illetve rétegfelhőzet feloszlását követően gomolyfelhős, napos idő várható, majd estére ezek is eltűnnek és kiderül az ég. A keleti országrészben néhol kialakulhat zápor. Az északi, északkeleti szél időnként megélénkül. A hajnali 8-14 fokról délutánra 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.

Szerdán túlnyomóan derült lesz az ég, majd késő este északnyugat felől felhősödés kezdődik, de csapadék nem valószínű. A déli, délnyugati szél időnként megélénkül. Hajnalban 7-15, délután 22-27 fok valószínű.

Csütörtökön nyugat felől szakadozott frontális felhőzet érkezik, ami az ország felett tovább szakadozik. A Dunántúlon lehetnek borult időszakok, a Tiszántúlon viszont jobbára derült vagy gyengén felhős marad. Főleg a Dunántúlon és a középső országrészben alakulhat ki helyenként zápor, egy-egy zivatar. A délnyugati szél a Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17, a csúcsérték 19 és 29 fok között alakul, északnyugatról délkelet felé emelkedik a hőmérséklet.

Pénteken az erőteljes felhőképződés mellett elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar, az északnyugati szél időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 16 fok között várható.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 30 fok között alakul, nyugatról kelet felé emelkedik a hőmérséklet.

Szombaton a gyengén vagy közepesen felhős ég mellett általában sok napsütés valószínű, néhol kisebb zápor is kialakulhat. A nyugati, északnyugati szél időnként megerősödik. A hőmérséklet a hajnali 8-14 fokról délutánra 22-27 fok közé emelkedik.

Vasárnap többnyire gyengén felhős, napos időre van kilátás, csapadék nem valószínű. A nyugati, északnyugati szél időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul.

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