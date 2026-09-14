Pintér Sándor Wartburgjának lehet egy komoly hiányossága

Pintér Sándor egy 1989-es gyártású, fehér színű Wartburggal érkezett Kötcsére, ám könnyen lehet, hogy éppen emiatt kerül bajba a volt belügyminiszter – írja az atv.hu, miután kiszúrták, hogy a Jármű Szolgáltatási Platform (JSZP) hivatalos nyilvántartási adatai alapján

az autó nem rendelkezik érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással.

A hatályos magyar jogszabályok alapján viszont a forgalomban csak olyan jármű vehetne részt, amelyik rendelkezik aktív biztosítási szerződéssel. Ha nincs meg a biztosítási fedezet, akkor az üzembentartónak fedezetlenségi díjat kell fizetnie, amelynek megszegése hatósági intézkedést is vonhat maga után.

Nem kizárt azonban, hogy technikai hibáról van szó, hiszen előfordulhat, hogy egy adminisztratív hiba vagy egy késedelmi továbbítás áll a háttérben. Az azonban biztos, hogy a jármű 2026 májusában sikeres műszaki vizsgán esett át. A volt belügyminiszter még 1995-ben örökölte meg a szóban forgó Wartburgot.