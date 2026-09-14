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Donald Tusk lengyel kormányfő az ukrajnai háborúról brit, francia, német és lengyel részvétellel tartott csúcsértekezleten Kijevben 2025. május 10-én.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Darek Delmanowicz

Donald Tusk az orosz eszkaláció veszélyére figyelmeztet

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint az orosz–ukrán háború eszkalációja a következő hetekben és hónapokban Lengyelországot is közvetlenül érintheti. A kormányfő ezt azután jelentette ki, hogy vasárnapra virradóra orosz drónok ukrán területen, a lengyel határ közelében egy benzinkutat, valamint a Kijev és Varsó között közlekedő személyvonat mozdonyát is eltalálták.

Donald Tusk a támadások után rendkívüli tanácskozást hívott össze a Kormányzati Biztonsági Központban. A megbeszélésen a belügyi és a nemzetvédelmi tárca képviselői, valamint a biztonsági szolgálatok vezetői vettek részt. A lengyel miniszterelnök szerint az orosz tevékenység fokozódása már most is tény, és a támadások egyre közelebb kerülnek Lengyelország határához. Mint mondta, Varsó nem zárhatja ki, hogy az eszkaláció lengyel területet is érinteni fog.

Donald Tusk szerint a lengyel és a szövetséges szolgálatok már korábban arra figyelmeztettek, hogy Oroszország megpróbálhatja megzavarni, megbénítani vagy akár megsemmisíteni az Ukrajna nyugati részén működő határátkelőket és közlekedési infrastruktúrát. A kormányfő szerint Moszkva olyan drónokat is alkalmaz, amelyek alkalmasak a vasúti közlekedés és ipari létesítmények működésének megzavarására.

„Az éjszakai támadások azt mutatják, hogy az oroszok készek az eddigieknél veszélyesebb fegyvereket is bevetni. Itt elsősorban a sugárhajtású drónokra gondolok. A hatótávolságuk és a pontosságuk egyaránt aggasztó”

– figyelmeztetett a lengyel kormányfő. A vasárnapi támadások egyike egy benzinkutat ért az ukrán oldalon, mintegy nyolcszáz méterre a Dorohusk–Jahodyn lengyel–ukrán határátkelőtől. Két teherautó kigyulladt. Egy másik orosz drón Voliny megyében eltalálta a Kijevből Varsóba tartó személyvonat mozdonyát, nagyjából két kilométerre a lengyel határtól. A vonaton 206 utas tartózkodott. Az ukrán vasút közlése szerint a szerelvény kocsijai nem sérültek meg, és senki sem sebesült meg. A vonat mintegy hatórás késéssel érkezett meg Varsóba.

Az orosz fél szerint a támadás az ukrán vasúti infrastruktúrát célozta, amelyet Moszkva állítása szerint Európából érkező katonai szállítmányok továbbítására használnak.

A támadások miatt a lengyel hatóságok több órára felfüggesztették az ellenőrzést egyes lublini vajdasági határátkelőkön. Közben a lengyel légtérben F–16-os vadászgépek, helikopterek és egy felderítő repülőgép is tevékenykedett. A lengyel hadműveleti parancsnokság közölte, hogy nem észlelték a lengyel légtér megsértését.

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter újabb eszkalációnak nevezte a történteket, szerinte meg kell kétszerezni az Ukrajna támogatására irányuló erőfeszítéseket, és Varsó fokozni kívánja a nemzetközi segítség megszerzését.

Donald Tusk most azt vizsgálja, hogyan lehet hatékonyabban védeni Lengyelországot a dróntámadásokkal szemben, és miként lehetne a NATO-szövetségeseket közös fellépésre ösztönözni. A lengyel kormány szerint ugyanis a háború következő szakaszában már nem zárható ki, hogy az orosz támadások közvetlenül is érintik Lengyelország biztonságát.

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