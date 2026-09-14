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Johann Wadephul német külügyminiszter a közel-keleti béketerv végrehajtásáról szóló miniszteri találkozóra érkezõ politikusokat várja a francia külügyminisztériumnak otthont adó Quai dOrsay palotában 2025. október 9-én. Izrael és Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet ezen a napon megállapodott a tûzszünet és a túszalku elsõ szakaszáról az egyiptomi Sarm es-Sejkben. A Hamásszal kötött alku elsõ szakasza a gázai háború lezárását és a túszok szabadon bocsátását célozza.
Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/Thomas Samson

Johann Wadephul: Magyarország éppen „újra felfedezi európai szívét”

Infostart / MTI

A német külügyminiszter szerint új fejezet nyílhat a magyar-német kapcsolatokban, aminek a kölcsönös bizalmon és megbízhatóságon kell alapulnia. Hangsúlyozta: a két ország közös történelme miatt is fontos élni az újrakezdés lehetőségével.

A német külügyminiszter a magyarországi politikai változás után a kétoldalú kapcsolatok gyors újrakezdésében bízik, amelynek „a kölcsönös bizalom és megbízhatóság alapjain” kell nyugodnia.

A budapesti látogatása előtt kiadott közlemény szerint Johann Wadephul külügyminiszter abban reménykedik, hogy „Magyarország újra felfedezi nagy európai szívét, és ezt egész Európa érzi majd”.

Johann Wadephul csaknem hét év után az első német külügyminiszter, aki Magyarországra látogat.

A német külügyminiszter a kétoldalú kapcsolatok megújításának alapját a kölcsönös bizalom és a kiszámíthatóság jelentheti.

Hangsúlyozta: abban bízik, hogy Magyarország ismét erőteljesebben kapcsolódik az európai együttműködéshez.

A német külügyminiszter Budapesten mások mellett Baka András köztársasági elnökkel, Orbán Anita külügyminiszterrel és Kapitány István gazdasági miniszterrel tárgyal.

A német diplomácia vezetője üdvözölte az új magyar kormány reformlépéseit, különösen a jogállamiság megerősítését és az európai uniós előírások végrehajtását. Úgy vélekedett, hogy a kiszámítható versenyfeltételek erősíthetik a magyar gazdaságot. Hozzátette, hogy

a német vállalatok jelenleg mintegy 250 ezer munkahelyet biztosítanak Magyarországon.

Wadephul Moszkvának szóló egyértelmű jelzésnek nevezte azt is, hogy Magyarország a múlt héten tíz orosz diplomatát utasított ki. Emellett méltatta Budapest szolidaritását a német kormány által Oroszországnak tulajdonított, az augusztus eleji, a lipcse/hallei repülőteret érintő dróntámadási kísérlettel kapcsolatban, valamint az Európai Unió közösen elfogadott szankcióit. Oroszország ugyanakkor tagadja, hogy köze lett volna az ügyhöz.

A német külügyminiszter szerint a két ország közös történelme miatt is fontos élni az újrakezdés lehetőségével. Emlékeztetett arra, hogy Magyarország 1989-ben határainak megnyitásával több ezer keletnémet állampolgár számára tette lehetővé a Nyugatra távozást, ezzel hozzájárulva a német újraegyesítéshez.

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Kezdőlap    Külföld    Johann Wadephul: Magyarország éppen „újra felfedezi európai szívét”

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