ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.44
usd:
317.65
bux:
151620.25
2026. szeptember 14. hétfő Roxána, Szeréna
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Bruno Fernandes, a Manchester United játékosa, miután megszerezte csapata első, egyenlítő gólját az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság Manchester City-Manchester United mérkőzésén a manchesteri Etihad Stadionban 2024. december 15-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Peter Powell

A manchesteri derbi kapcsán mindenki vitatkozik

Infostart

A két menedzser, Michael Carrick (United) és Enzo Maresca (City) ellentétesen vélekedtek a manchesteri derbin történtekről.

„Akkor még nem láttam tisztán az esetet. De azt a magyarázatot kaptam, hogy nem zavarta a játék menetét, amit egyszerűen nem tudok felfogni” – mondta a United menedzsere. Hozzátette: nem értem, hogyan próbálják segíteni a játékvezetőket azzal, hogy ennyi szintet – embereket, képernyőket és különféle irodákat – iktatnak be a helyes döntések meghozatala érdekében.

„Ha így értelmezik a szabályokat – nem zavarod a játékot, miközben a kaputól hat yardra rávetődsz a labdára, és szinte hozzá is érsz, amire aztán Lisandrónak reagálnia kell –, az aggasztó, ha valóban így látják a játékot azok, akik vezetik.”

Carricket arról is kérdezték, örülne-e a játékvezetői testület bocsánatkérésének. „Igen, az nagyszerű lenne. Alig várom. Nem is tudom, milyen további magyarázatot lehetne erre adni. Szerintem mindannyian értjük, mit jelent a vonatkozó szabály, és ez teljesen egyértelmű. Ennél egyértelműbb már nem is lehetne.”

Enzo Maresca ezzel szemben határozottan állította, hogy Enzo Fernández nem zavarta a játékot.

„Így van – ráadásul a negyedik játékvezető azt mondta, hogy Erling szabályos helyzetben volt” – mondta a City menedzsere.

A 199. manchesteri derbi másik vitatott döntése Phil Foden 23. percben kapott piros lapja volt. A támadó a földön fekve hasba rúgta Bruno Fernandest, de csak azután, hogy a United csapatkapitánya őt már megrúgta. Maresca helyeselte Michael Oliver döntését a piros lappal kapcsolatban, ugyanakkor megjegyezte, hogy a játékvezetőnek Fernandest is ki kellett volna állítania.

„Phil Foden piros lapja jogos, de szerintem Brunoé is az volt” – mondta a City menedzsere. „Visszanézve az esetet: Philé egyértelmű piros lap, mivel reakcióról van szó, de látni kell Bruno mozdulatát is.”

Danny Murphy, a korábbi válogatott játékos, a BBC elemzője szerint elég lett volna mindkettőjüknek a sárga: „Nem hiszem, hogy mindkettőjüknek piros lapot kellett volna kapnia – erről akár egész nap is lehetne vitatkozni.

Senki sem lepődött volna meg, ha mindketten csak sárga lapot és némi fejmosást kapnak a gyerekes duzzogásért és a meggondolatlan odarúgásért. Szerintem egyik mozdulat sem volt veszélyes.

Lassításban látszik, hogy az egész szituációt Fernandes szabálytalansága indította el: a földön fekve egy apró rúgással meglökte Fodent. Foden lába viszont magasan, derékmagasság felett volt, ami valószínűleg arra késztette a játékvezetőt, hogy neki adja a piros lapot, mivel a mozdulat veszélyesebbnek tűnt.”

Egyetértett vele Wayne Rooney, a Manchester United és az angol válogatott korábbi legendás csatára: „Értem, miért adták a piros lapot, de futballszurkolóként szerintem senki sem szeretne ilyesmiért piros lapot látni. Ha megnézzük az esetet, látszik, hogy Phil Foden nem rúgott oda nagy erővel.

Szinte csak súrolta Bruno Fernandest a lába oldalával; nem a stoplijával ment rá, nem az volt a célja, hogy sérülést okozzon. Szerintem a két sárga lap lett volna a helyes döntés.”

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    A manchesteri derbi kapcsán mindenki vitatkozik

premier league

manchester united

manchester city

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Benyújtotta a kormány a gyermekvédelem megerősítését célzó törvényjavaslatot – itt vannak a részletek
országgyűlés

Benyújtotta a kormány a gyermekvédelem megerősítését célzó törvényjavaslatot – itt vannak a részletek
Ha egy gyereknek egészségügyi okból már nem kell kórházban maradnia, a gyámhatóságnak legfeljebb nyolc napon belül el kell készítenie a teljes gyermekvédelmi helyzetfelmérést és az intézkedési tervet. Előkészítik a szociális és gyermekvédelmi ágazat kétlépcsős bérrendezését. A médiaszolgáltatóknak még szigorúbban kell kiszűrniük a korhatáros tartalmaknál a súlyos erőszak, a szexualitás közvetlen, naturális vagy öncélú ábrázolását
 

Magyar Péter: nyolcpontos tervet nyújt be a kormány a gyermekvédelmi rendszer megújítására

„Pont a kötcsei piknik napján?” – Ellenzéki reakciók Magyar Péter beszédére

Magyar Péter: „csak azt kellett volna mondani, hogy bocsánat"

Kétnapos parlamenti ülés, új alkotmánybírókat választanak, döntenek az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról is

Alkotmánybíróság: megvannak a többséget kapott jelöltek

Bizottsági meghallgatás: vissza akarják szerezni az Alkotmánybíróság tekintélyét a bírajelöltek

Magyar Péter hamarosan találkozik a német kancellárral

Magyar Péter hamarosan találkozik a német kancellárral

Kormányfői szintű látogatás lesz november 9-10-én Berlinben, Magyar Péter miniszterelnök Friedrich Merz német kancellárral találkozik – jelentette be Orbán Anita külügyminiszter a Johann Wadephul német szövetségi külügyminiszterrel közös sajtótájékoztatóján hétfőn Budapesten.
 

Új fejezet: Baka András és Orbán Anita is fogadta a német külügyminisztert

Johann Wadephul: Magyarország éppen „újra felfedezi európai szívét”

VIDEÓ
Hogyan lesz a vb-aranyból olimpiai bajnoki cím? Fejes Dániel, Inforádió, Aréna
Hogyan lesznek itt végre megfizethető lakások? Koji László, Inforádió, Aréna
0%-os áfa: tényleg olcsóbb lesz a gyógyszer? Hankó Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.14. hétfő, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nyomás alatt a techrészvények - Mutatjuk, mi mozgatja ma a tőzsdéket

Nyomás alatt a techrészvények - Mutatjuk, mi mozgatja ma a tőzsdéket

A pénteki jó hangulatot ma bizonytalankodás követi a világ tőzsdéin, az ázsiai piacokon nagyobbat esett a japán tőzsde, az európai indexek pedig vegyes elmozdulásokkal nyitottak, majd a nap folyamán többnyire esésbe váltottak. Az olajár ma ismét emelkedik, a technológiai részvényekre pedig nyomást gyakorolhat az Anthropic vezérigazgatójának hétvégi nyilatkozata, ami az AI-modellek fejlesztésének lassítására hívja fel versenytársait. Az amerikai indexek esnek is, különösen a technológia-túlsúlyos Nasdaq. Emellett a jegybanki döntések is kivárásra késztetik a befektetőket, szerdán jön a Fed kiemelt figyelemmel követett kamatdöntése. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vallottak az ingatlanszakértők: komoly fordulat jött el a piacon - az ilyen lakások már csak több milliós engedménnyel kelnek el

Vallottak az ingatlanszakértők: komoly fordulat jött el a piacon - az ilyen lakások már csak több milliós engedménnyel kelnek el

A nyári hónapok végére kismértékben élénkült a lakáspiaci kereslet, de ez egyelőre nem hozott fordulatot a forgalomban.

BBC
Business Sport Travel Science
Tech stocks fall after calls for AI development to slow down

Tech stocks fall after calls for AI development to slow down

Industry bosses warn safeguards are needed to protect humanity - our AI experts answer your questions on the technology and its future.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 14. 12:06
A játékvezetői testület elismerte a hibát a manchesteri derbi után
2026. szeptember 14. 10:10
Yamal: ha nem én kapom az Aranylabdát...
×
×