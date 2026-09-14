A manchesteri derbi kapcsán mindenki vitatkozik

„Akkor még nem láttam tisztán az esetet. De azt a magyarázatot kaptam, hogy nem zavarta a játék menetét, amit egyszerűen nem tudok felfogni” – mondta a United menedzsere. Hozzátette: nem értem, hogyan próbálják segíteni a játékvezetőket azzal, hogy ennyi szintet – embereket, képernyőket és különféle irodákat – iktatnak be a helyes döntések meghozatala érdekében.

„Ha így értelmezik a szabályokat – nem zavarod a játékot, miközben a kaputól hat yardra rávetődsz a labdára, és szinte hozzá is érsz, amire aztán Lisandrónak reagálnia kell –, az aggasztó, ha valóban így látják a játékot azok, akik vezetik.”

Carricket arról is kérdezték, örülne-e a játékvezetői testület bocsánatkérésének. „Igen, az nagyszerű lenne. Alig várom. Nem is tudom, milyen további magyarázatot lehetne erre adni. Szerintem mindannyian értjük, mit jelent a vonatkozó szabály, és ez teljesen egyértelmű. Ennél egyértelműbb már nem is lehetne.”

Enzo Maresca ezzel szemben határozottan állította, hogy Enzo Fernández nem zavarta a játékot.

„Így van – ráadásul a negyedik játékvezető azt mondta, hogy Erling szabályos helyzetben volt” – mondta a City menedzsere.

A 199. manchesteri derbi másik vitatott döntése Phil Foden 23. percben kapott piros lapja volt. A támadó a földön fekve hasba rúgta Bruno Fernandest, de csak azután, hogy a United csapatkapitánya őt már megrúgta. Maresca helyeselte Michael Oliver döntését a piros lappal kapcsolatban, ugyanakkor megjegyezte, hogy a játékvezetőnek Fernandest is ki kellett volna állítania.

„Phil Foden piros lapja jogos, de szerintem Brunoé is az volt” – mondta a City menedzsere. „Visszanézve az esetet: Philé egyértelmű piros lap, mivel reakcióról van szó, de látni kell Bruno mozdulatát is.”

Danny Murphy, a korábbi válogatott játékos, a BBC elemzője szerint elég lett volna mindkettőjüknek a sárga: „Nem hiszem, hogy mindkettőjüknek piros lapot kellett volna kapnia – erről akár egész nap is lehetne vitatkozni.

Senki sem lepődött volna meg, ha mindketten csak sárga lapot és némi fejmosást kapnak a gyerekes duzzogásért és a meggondolatlan odarúgásért. Szerintem egyik mozdulat sem volt veszélyes.

Lassításban látszik, hogy az egész szituációt Fernandes szabálytalansága indította el: a földön fekve egy apró rúgással meglökte Fodent. Foden lába viszont magasan, derékmagasság felett volt, ami valószínűleg arra késztette a játékvezetőt, hogy neki adja a piros lapot, mivel a mozdulat veszélyesebbnek tűnt.”

Egyetértett vele Wayne Rooney, a Manchester United és az angol válogatott korábbi legendás csatára: „Értem, miért adták a piros lapot, de futballszurkolóként szerintem senki sem szeretne ilyesmiért piros lapot látni. Ha megnézzük az esetet, látszik, hogy Phil Foden nem rúgott oda nagy erővel.

Szinte csak súrolta Bruno Fernandest a lába oldalával; nem a stoplijával ment rá, nem az volt a célja, hogy sérülést okozzon. Szerintem a két sárga lap lett volna a helyes döntés.”