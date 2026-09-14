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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivõi tájékoztatón 2026. augusztus 14-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

„Szánalmasan erőltetett magyarázat” – Vitézy Dávid Orbán Viktornak: nem attól közérdek valami, hogy túlárazzák

Infostart / MTI

Orbán Viktor mondataira reagált a közlekedésügyi és beruházási miniszter., aki szerint az előző kormány hagyta lerohadni a MÁV-ot, most pedig ezt magyarázza a volt kormányfő.

Nem attól lesz valami magyar érdek, hogy háromszorosan túlárazva Mészárost gazdagítja” – írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter vasárnap éjszaka a Facebook-oldalán reagálva arra, hogy Orbán Viktor volt miniszterelnök a „németek emberének" nevezte a HírTv Bayer show című műsorában.

A tárcavezető úgy fogalmazott: „látom, Orbán Viktor szerint a németek embere lettem, mert nem engedtem, hogy Mészáros Lőrincék 105 milliárddal drágábban üzemeltessék az M6-os autópályát, mint az eddigi szolgáltató. Lázár verseny nélkül túlárazva játszotta ki ezt a megbízást nekik, ennyire voltak szigorúak a szabályok, amiket bevezetett”.

„Még ha ez a volt miniszterelnöknek rosszul is esik, nem attól lesz valami magyar érdek, hogy háromszorosan túlárazva Mészárost gazdagítja” – írta Vitézy Dávid.

Kiemelte: ráadásul „Orbán szerint a minisztériumot vezető Lázár János csak szigorította a közbeszerzési szabályokat a vasúti beszerzéseknél, ezt engedi most el Vitézy, amikor elkezdi fejleszteni a vasutat.”

Tehát vasutat fejleszteni Orbán szerint német lobbi – írta a tárcavezető, aki szerint „szánalmasan erőltetett" magyarázat ez arra, hogy miért hagyták „lerohadni a MÁV-ot" az elmúlt években, és miért mondtak vissza minden járműbeszerzést. „És persze különösen pikáns a kritika épp attól, aki az európai uniós források hazahozatala helyett a kínaiaknak játszotta ki a Budapest-Belgrád fejlesztést, és ezzel évtizedekre eladósította az országot, illetve aki az oroszoknak játszotta ki méregdrágán és rossz minőségben a metrókocsik felújítását, majd a soha el nem készülő Paks II-t is” – fogalmazott Vitézy Dávid. Hozzátette: ha valami gazdasági gyarmatosítás, azok épp ezek az ügyletek azok. És pontosan erre mondtak nemet a magyarok óriási többséggel 5 hónappal ezelőtt.

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Kezdőlap    Belföld    „Szánalmasan erőltetett magyarázat” – Vitézy Dávid Orbán Viktornak: nem attól közérdek valami, hogy túlárazzák

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