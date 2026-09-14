Revolut-ügyfelek érzékeny adatai kerültek illetéktelenekhez

A Revolut megerősítette, hogy érzékeny ügyféladatok kerültek illetéktelenekhez, miután a fintechcég egy valódi kormányzati szerv e-mail-domainjét használó, de hamis megkeresésekre válaszolva bizalmas információkat adott ki – írja a Reuters beszámolója nyomán az Index.

A vállalat azt is közölte, hogy az incidens csak nagyon kevés ügyfelet érintett, akiket már értesítettek is a dologról.

A Revolut szóvivőjének tájékoztatása szerint a vállalat rendszerei, valamint az ügyfelek pénzeszközei biztonságban vannak. A cég az incidens észlelése után azonnal letiltotta az érintett e-mail-címet, és értesítette az illetékes kormányzati szervet, a bűnüldöző hatóságokat, valamint az adatvédelmi és pénzügyi felügyeleti szerveket.

Az információk szerint az érintett ügyfelek személyes adatai, így a születési dátumuk, postai- és e-mail címük, telefonszámuk és személyazonosító okmányaik másolatai (például útlevelek, jogosítványok) kerülhettek a csalókhoz.