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A Revolut online bank logója egy okostelefon képernyőjén.
Nyitókép: Unsplash

Revolut-ügyfelek érzékeny adatai kerültek illetéktelenekhez

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A vállalat maga ismerte be, hogy felült egy átverésnek, azonban saját bevallása szerint csak kevés ügyfél érintett.

A Revolut megerősítette, hogy érzékeny ügyféladatok kerültek illetéktelenekhez, miután a fintechcég egy valódi kormányzati szerv e-mail-domainjét használó, de hamis megkeresésekre válaszolva bizalmas információkat adott ki – írja a Reuters beszámolója nyomán az Index.

A vállalat azt is közölte, hogy az incidens csak nagyon kevés ügyfelet érintett, akiket már értesítettek is a dologról.

A Revolut szóvivőjének tájékoztatása szerint a vállalat rendszerei, valamint az ügyfelek pénzeszközei biztonságban vannak. A cég az incidens észlelése után azonnal letiltotta az érintett e-mail-címet, és értesítette az illetékes kormányzati szervet, a bűnüldöző hatóságokat, valamint az adatvédelmi és pénzügyi felügyeleti szerveket.

Az információk szerint az érintett ügyfelek személyes adatai, így a születési dátumuk, postai- és e-mail címük, telefonszámuk és személyazonosító okmányaik másolatai (például útlevelek, jogosítványok) kerülhettek a csalókhoz.

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