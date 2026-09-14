8 új taggal bővült a Halhatatlanok Társulata, Szinetár Miklós elmondta, miért nagyszerű ez a díj

A megtisztelő címet a hagyományokhoz híven idén is a közönség szavazatai alapján nyerték el a kultúra és a művészetek iránt elkötelezett előadók. A következő művészek csatlakoztak a társulathoz:
- színész kategóriában Köles Ferenc és Máté Gábor,
- színésznő kategóriában Hegyi Barbara és Szulák Andrea.
- Operaénekes kategóriában Pászthy Júlia és Rozsos István,
- táncművész kategóriában Kovács Tibor és Nagy Írisz.
Sipos Imre előadóművészetért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy
a Halhatatlanok sétánya egy művészeti emlékhely Budapesten, ahol az életutak nyomai bronzba öntve láthatók, és ahol a tisztelet gesztusa magától értetődően természetes.
Fejet hajtunk, ahogy olvassuk a neveket a lábnyomok mellett. 30 évvel ezelőtt, 1996-ban Szegvári Katalin és Érdi Sándor, a legendás stúdió-televíziós kulturális magazin alapítói és szerkesztői egy hiányról beszéltek. Arról, hogy a művészetnek nincs társadalmi rangja, ami jóval többet jelent annál, hogy megbecsüljük-e a művészeket” – fogalmazott a helyettes államtitkár.
Hozzátette: a társadalmi rang azt mutatja meg, milyen jelentőséget tulajdonít egy ország a saját kultúrájának. Mivel ők ketten akkor megszólították a társadalmat, rábízták az emlékezés és a szeretet jogát a nézőkre. Döntsenek ők, kiket szavaznak be a színművészek, a táncművészek, az operaénekesek közül örökös tagként a Halhatatlanok Társulatába.
Szinetár Miklós, a kuratórium elnöke szerint a díj azért nagyszerű, mert akik megkapják, büszkék rá.
A rendező elmondta: ez egy nagyon tehetséges ország, nagyon sok művész van, a mostani kitüntetettek is egészen kitűnőek, és vannak egy páran, akik ugyancsak megérdemelték volna.
„Még azt is tudom mondani erre a mi örökös tagságunkra, amit egyszer már mondtam a televízióban, mikor meghirdettük, de ami ennek a mottója lehetne még mindig, Madách Imrével szólva az Édenkertnek egy késői virága” – fogalmazott Szinetár Miklós.
A Halhatatlanok Társulata harmincéves fennállása alkalmából a szombati ünnepségen Érdi Sándornak, Szegvári Katalinnak és Szinetár Miklósnak, a társulat alapítóinak a kulturális kezdeményezés létrejöttében játszott szerepükért elismeréseket adtak át.
A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Kalapos Mihály készítette.