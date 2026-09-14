8 új taggal bővült a Halhatatlanok Társulata, Szinetár Miklós elmondta, miért nagyszerű ez a díj

A megtisztelő címet a hagyományokhoz híven idén is a közönség szavazatai alapján nyerték el a kultúra és a művészetek iránt elkötelezett előadók. A következő művészek csatlakoztak a társulathoz:

színész kategóriában Köles Ferenc és Máté Gábor,

színésznő kategóriában Hegyi Barbara és Szulák Andrea.

Operaénekes kategóriában Pászthy Júlia és Rozsos István,

táncművész kategóriában Kovács Tibor és Nagy Írisz.

Sipos Imre előadóművészetért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy

a Halhatatlanok sétánya egy művészeti emlékhely Budapesten, ahol az életutak nyomai bronzba öntve láthatók, és ahol a tisztelet gesztusa magától értetődően természetes.

Fejet hajtunk, ahogy olvassuk a neveket a lábnyomok mellett. 30 évvel ezelőtt, 1996-ban Szegvári Katalin és Érdi Sándor, a legendás stúdió-televíziós kulturális magazin alapítói és szerkesztői egy hiányról beszéltek. Arról, hogy a művészetnek nincs társadalmi rangja, ami jóval többet jelent annál, hogy megbecsüljük-e a művészeket” – fogalmazott a helyettes államtitkár.

Hozzátette: a társadalmi rang azt mutatja meg, milyen jelentőséget tulajdonít egy ország a saját kultúrájának. Mivel ők ketten akkor megszólították a társadalmat, rábízták az emlékezés és a szeretet jogát a nézőkre. Döntsenek ők, kiket szavaznak be a színművészek, a táncművészek, az operaénekesek közül örökös tagként a Halhatatlanok Társulatába.

Szinetár Miklós, a kuratórium elnöke szerint a díj azért nagyszerű, mert akik megkapják, büszkék rá.

A rendező elmondta: ez egy nagyon tehetséges ország, nagyon sok művész van, a mostani kitüntetettek is egészen kitűnőek, és vannak egy páran, akik ugyancsak megérdemelték volna.

„Még azt is tudom mondani erre a mi örökös tagságunkra, amit egyszer már mondtam a televízióban, mikor meghirdettük, de ami ennek a mottója lehetne még mindig, Madách Imrével szólva az Édenkertnek egy késői virága” – fogalmazott Szinetár Miklós.

A Halhatatlanok Társulata harmincéves fennállása alkalmából a szombati ünnepségen Érdi Sándornak, Szegvári Katalinnak és Szinetár Miklósnak, a társulat alapítóinak a kulturális kezdeményezés létrejöttében játszott szerepükért elismeréseket adtak át.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Kalapos Mihály készítette.