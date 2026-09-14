Trump megtalálni véli a dízelolajárak növekedésének ellenszerét

Ukrajna beleegyezett, hogy nem fog csapásokat mérni orosz energetikai célpontokra. Oroszország beleegyezett, hogy szintén így fog tenni.

A globális dízelolajárak növekedését főként az orosz-ukrán háború okozza, nem az iráni konfliktus – olvasható az amerikai elnök bejegyzésében.

Trump már vasárnap az írországi Doonbegben újságíróknak nyilatkozva arról beszélt, hogy Ukrajnának fel kellene hagynia az orosz dízelinfrastruktúra elleni támadásokkal.

Támadhat célpontokat, de ne a dízelüzemanyagot, mert ezzel üzemanyaghiányt okoz – tette hozzá Trump doonbegi golfklubjában, ahol akkor éppen az Irish Open bajnokságot tartották.