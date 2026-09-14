Sajtóinformációk: tavaly ősszel csaknem elértek a töréspontig a Tisza belső konfliktusai

Hónapokkal a választási győzelem előtt kis híján súlyos belső válságba sodorta a Tiszát a kampánystratégia és Magyar Péter vezetési stílusa körül kirobbant konfliktus – írja az Index a 444 hosszú elemzése alapján. Az Index összefoglalója szerint 2025 novemberének közepén addigi történetének egyik legsúlyosabb belső válságát élte át a Tisza. A párton belül feszültség alakult ki a meghatározó szereplők között. Egy szűkebb, Radnai Márk körül szerveződő kör egy megbeszélésen Magyar Péter és Tóth Péter kampányfőnök elé tárta a kifogásait: nem értettek egyet a kampánystratégiával, és Magyar vezetési stílusát is bírálták. Az elhangzottakat később e-mailben is eljuttatták a pártvezetéshez.

Magyarék másnap állománygyűlést hívtak össze, hogy tisztázzák a kialakult helyzetet.

A konfliktus azonban nem múlt el nyomtalanul a lapértesülések szerint, van, aki szerint azóta arra is figyelnek, „hogy ne alakuljon ki alternatív hatalmi központ”. Egyik forrás szerint idealisták álltak szemben reálpolitikusokkal, és csak a két felfogás közti egyensúly volt a kérdés, de hatalompolitikai ügy lett belőle. „Úgy is fel lehet ezt fogni, hogy ekkor, abban a két napban lett a mozgalomból igazi párt.”

Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel a Kossuth rádióban reagált a 444 cikkére. Azt mondta, teljes a bizalma Radnai Márkban, és egy új politikai közösségben természetesek a konfliktusok. „Mi ezeket a konfliktusokat megbeszéltük” – jelentette ki, hozzátéve, szerinte még sok hasonló cikk születik majd. A kormányfő leszögezte, hogy „aki a mi közösségünkben ma ott van, abban a bizalmunk töretlen”.