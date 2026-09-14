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Donald Trump amerikai elnök az amerikai törvényhozás, a kongresszus két háza előtt mondott beszédének végén a washingtoni Capitoliumban 2025. március 4-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Getty Images pool/Win McNamee

Most Donald Trump kér nagyot Volodimir Zelenszkijtől

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Donald Trump felszólította Zelenszkij ukrán elnököt: Kijev álljon le az orosz dízel-ágazat elleni támadásokkal, mert azok „kárt okoznak a világnak”. Az orosz hadsereg közben a lengyel határ közelében egy olyan vasútvonalat bombázott, ahol nem sokkal korábban áthaladt Boris Johnson volt brit kormányfő vonata.

Az amerikai elnöknek nem tetszik, hogy Ukrajna az orosz üzemanyag-rendszer elleni támadásokkal akarja aláásni a morált és fékezni a hadigépezetet, miközben saját energetikai rendszerét az oroszok támadják.

„Zelenszkij úrnak egy dolgot meg kell tennie: le kell állítania Oroszországban a dízel üzemanyag elleni támadásokat” – mondta Donald Trump. Az elnök erről az Ír Nyílt Golfbajnokságon, az Irish Openen beszélt, amely a családja tulajdonában lévő pályán zajlott.

„Beszéltünk Zelenszkijjel erről. Van elég célpont. Ne csapjanak le a dízelre, az árt a világnak!” – mondta Trump hozzátéve: a hiányt

„nem a Közel-kelet csinálja, hanem az, ami Oroszországgal és Ukrajnával történik”.

Ukrajnának az orosz olajfinomítók ellen intézett támadásai az elmúlt hónapokban visszavetették az orosz üzemanyag-termelést, ami miatt hosszú sorok alakultak ki a benzinkutakon. Emellett júliustól Oroszország tilalmat vezetett be a dízel exportjára és gyengébb minőségű, a környezetet jobban szennyező dízel gyártását engedélyezte.

Az Egyesült Államokban egy évvel ezelőtt körülbelül 3 és fél dollárba került egy gallon dízel, az az üzemanyag, amelyen jelentős mértékben használnak a kamionok, vonatok, hajók és mezőgazdasági gépek. A múlt héten azonban az ár már átlépte a 6 dolláros lélektani határt, ami közel 60 százalékos emelkedést jelent. Igaz, a nagy ugrás március első hetében következett be, azután, hogy Washington és Izrael háborút indított Irán ellen. Az ár egy ideig fel-le mozgott, de júliustól megindult felfelé – emlékeztetett a Reuters.

Mindeközben az orosz és az ukrán oldal is fokozza az egymás elleni légicsapásokat. Ezek részeként

az oroszok a lengyel határtól két kilométerre, sugárhajtású drónnal eltalálták egy személyvonat mozdonyát, de szerencsére senki sem sérült meg.

Nem sokkal korábban a helyszínen, Jahodin városának állomásán egy olyan vonat haladt át, amelyen több európai biztonsági illetékes és európai vezető ült, valamint Boris Johnson volt brit kormányfő. Moszkva Johnsont vádolja azzal, hogy 2022 tavaszán megtorpedózta az oroszok és az ukránok békealkuját és a harcok folytatására ösztönözte Kijevet. A támadás időpontjában haladt át egy másik vonat is, Rajta David Petraeus volt amerikai tábornokkal és a CIA volt igazgatójával.

Az Ukrán Államvasutak Szerint „nagy a valószínűsége”, hogy az orosz támadás célpontja a diplomáciai szerelvény volt. Johnson mellett, Carl Bildt volt svéd külügyminiszter a vonaton volt. Maga Johnson azt írta az X-en:

nem képes felfogni, hogy „milyen zavaros logika késztette Putyint egy várakozó mozdony felrobbantására a lengyel határon.

Az ukránok minden nap ilyen értelmetlen és véletlenszerű támadásokat élnek át” – tette hozzá. Johnson ugyanakkor nem említette azt, hogy ő lett volna a célpont.

A Jahodin elleni támadásban egy benzinkutat is találat ért. Ennek nyomán Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter azt írta, hogy „Oroszországnak az ukrán-lengyel határátkelő elleni barbár akciója ... jelzés, hogy Putyin terrorja közvetlenül az EU és a NATO ajtaján kopogtat”. Jahodin az az átkelő, ahol az Ukrajnának küldött katonai és humanitárius segély nagy része áthalad.

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