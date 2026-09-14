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Nyitókép: Unsplash

Történelmi magasságban az üzemanyag ára Németországban

Infostart / MTI

A német autóklub közlése szerint az E10-es benzin sosem volt még ilyen drága az országban, a hétvégén megközelítette a 2,3 eurót literenként. De a dízel ára is megközelítette a rekordot.

Rekordmagasságba emelkedett az E10-es benzin átlagára Németországban a hétvégén, miközben a dízelüzemanyag ára is megközelítette történelmi csúcsát az autóklub ADAC hétfőn ismertetett adatai szerint.

Az ADAC közlése alapján az E10-es benzin országos napi átlagára vasárnap literenként 2,273 euró volt, ami új rekordnak számít. Az ár péntekhez képest 1,7 eurócenttel nőtt. A dízel ára ennél is nagyobb mértékben, 3,5 eurócenttel emelkedett, így literenként 2,404 euróra nőtt. Ez mindössze 4,3 eurócenttel marad el a 2022 áprilisában feljegyzett rekordtól.

Az üzemanyagárak az elmúlt két hétben jelentősen emelkedtek: augusztus 30-án az E10-es benzin ára még több mint 12 eurócenttel, a dízelé pedig több mint 20 eurócenttel volt alacsonyabb a mostani szintnél.

A további árkilátásokat kedvezőtlenül befolyásolhatják a közel-keleti fejlemények. A hét elején emelkedett a kőolaj világpiaci ára, miután elmaradt az Ománba tervezett külügyminiszteri találkozó a Perzsa-öböl térségének államai között. Sajtóértesülések szerint a találkozón Irán és Omán a Hormuzi-szoros körüli, régóta húzódó vitával kapcsolatos megállapodást ismertetett volna.

Az olajpiacot emellett az is befolyásolta, hogy a világ legnagyobb kőolajexportőrének számító Szaúd-Arábiában dróntámadások miatt le kellett állítani egy jelentős kőolajvezetéket.

Az üzemanyagárak alakulását elsősorban a nyersolaj ára határozza meg, ugyanakkor az árak régiónként és napszakonként jelentősen eltérhetnek.

A Tankerkönig üzemanyagár-figyelő portál adatai szerint jelenleg Dél-Németországban, különösen Bajorországban alacsonyabbak az árak, míg Észak- és Kelet-Németországban magasabbak.

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Kezdőlap    Külföld    Történelmi magasságban az üzemanyag ára Németországban

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