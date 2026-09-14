Magyar Péter: még ebben a ciklusban kész az új alkotmány és a választójogi törvény

Igennel válaszolt Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth rádió hétfő reggeli műsorában arra a kérdésre, hogy a 2030-ig tartó parlamenti ciklusban elfogadják-e az új alkotmányt és választójogi törvényt.

Mindenképpen az a cél, hogy legyen egy új alkotmány és egy új választójogi törvény – fogalmazott a kormányfő.

Közölte: praktikus előbb az alkotmányt elfogadni, amit népszavazásnak kell megerősítenie.

Arra az újságírói felvetésre, hogy e két jogszabály mutatja meg, mennyi a különbség az új és az előző politikai berendezkedés között, Magyar Péter úgy nyilatkozott: nagyon heterogén a Tisza közössége, de abban biztosan egyetértenek, hogy nem azért küzdöttek, hogy „bármiben is hasonló rendszert építsünk ki közösen, mint amilyen az előző volt”.

Reményét fejezte ki a miniszterelnök, hogy még szeptember végén feláll az a testület, amely felügyeli az alkotmányozás folyamatát.

Magyar Péter elmondta, a grémium tagja lehet mások mellett a köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság, a Magyar Tudományos Akadémia képviselője, továbbá a jogi karok dékánjai, szakemberek.

Hozzátette, a cél az, hogy olyan alkotmányozás legyen, amelybe bevonnak mindenkit, ahol mindenki elmondhatja a véleményét, hívő, ateista, vidéki, budapesti, homo- vagy heteroszexuális. Egy olyan alkotmányt szeretnénk, amelyet mindenki elfogad, tisztel és betart – fogalmazott, jelezve, hogy hosszú alkotmányozási folyamatra számít.

Magyar Péter elmondta azt is, hogy a nap folyamán benyújtják a parlamentnek a gyermekvédelmi jogszabálycsomagot, amely a szabályok szigorítását jelenti.

Béremelés a gyermekvédelemben

A gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25 százalékos béremelést kapnak, ennek első felét novemberben kapják meg, a másik felé pedig januárban – mondta továbbá Magyar Péter.

A kormányfő kiemelte: ezzel még mindig „nem vagyunk kint a vízből, hiszen megalázóan alacsonyak a fizetések”, mint például az egészségügyi szakdolgozóknál vagy a rendvédelemben.

Hangsúlyozta: „rengeteg dolgunk van”, de azt látni fogja mindenki, hogy ennek a kormánynak az oktatás, az egészségügy, a gyermekvédelem kiemelt prioritás.

Családi pótlék

A családi pótlék jövő évi, nagyarányú emeléséről beszélt a miniszterelnök.

Magyar Péter kijelentette, a családi pótlék emelése, mint oly sok vállalásuk, meg fog történni, lépésről lépésre, tégláról téglára.

Ugyanakkor elmondta, óriási, 8,3 százalékos költségvetési hiánnyal vették át az előző kabinettől a kormányzást; a deficitet három hónap alatt ezermilliárd forinttal csökkenteni tudták.

Hozzátette, a kormány legfontosabb feladata, hogy fenn tudja tartani a költségvetés egyensúlyát, hogy csökkenjen a hiány, hogy olcsóbban tudják finanszírozni az államot, és ezzel több pénz kerülhessen az emberekhez.

A kormányfő rámutatott, ezeket a szempontokat együtt értékelve tudják meghatározni a 2027-es költségvetésben az állami alkalmazottak fizetésemelését, a személyi jövedelemadó csökkentését vagy a családi pótlék emelését.

„Azt tudom garantálni, hogy nagyarányú családipótlék-emelés lesz” – jelentette ki Magyar Péter, emlékeztetve arra, hogy a családi pótlékot 2008 óta nem emelték.