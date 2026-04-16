„Szép álmokat, európai partnerek!” – Listát adott ki európai célpontjairól Oroszország

Az orosz védelmi minisztérium nyilvánosságra hozta az ukrán dróngyártó vállalatok európai leányvállalatainak listáját, valamint azoknak a külföldi cégeknek a jegyzékét is, amelyek alkatrészeket gyártanak ukrán pilóta nélküli repülőeszközökhöz. Mindkét listán szerepelnek Csehországban működő vállalatok is. Az orosz fél arra utal, hogy ezek katonai célpontokká válhatnak.

A cseh PBS vállalat szerint a listára kerülésük

megrendelt akció lehet, és

az információs háború részének tekintik.

Az orosz védelmi minisztérium azzal vádolja az európai országokat, hogy az ukránok növekvő veszteségeinek hátterében növelni kezdték a drónok gyártását és szállítását az ukrán fegyveres erők számára Oroszország területe elleni támadások céljából.

„Ezt a döntést szándékos lépésnek tekintjük, amely az egész európai kontinensen a katonai-politikai helyzet éles eszkalációjához vezet, és fokozatosan Ukrajna stratégiai hátországává alakítja ezeket az országokat” – közölte a minisztérium.

Az orosz fél ezért közzétette tizenegy ukrán cég európai leányvállalatának listáját, amelyen

Nagy-Britannia,

Németország,

Dánia,

Lettország,

Litvánia,

Hollandia és

Lengyelország mellett

Csehország

is szerepel. A minisztérium megemlíti az ukrán DeVIRo cég prágai címét, amely a Bulava nevű drónt gyártja.

Csehország egy másik listán is képviselteti magát, amely a külföldi alkatrészgyártó vállalatokat sorolja fel. Itt a PBS vállalat szerepel, amely a Vysočina régióbeli Velká Bítešben működő üzemében kis sugárhajtóműveket gyárt.

„Ezt a folyamatos információs háború újabb részének tekintjük, ahol rejtett és kevésbé rejtett médiatámadások már évek óta több irányból jelentkeznek. Ezért folyamatosan erősítjük a biztonsági intézkedéseinket. Az az állítás, hogy mi hajtóművet gyártunk drónokhoz, nem igaz, és az orosz félnek ezt tudnia kell” – nyilatkozta a PBS az idnes portálnak. „Ennek ellenére nyíltan támogatjuk Ukrajnát. Az, hogy ilyen exkluzív listára kerültünk, valakinek a megrendelése lehetett. Hogy kinek és miért, azt egyelőre nem tudjuk” – tette hozzá a cseh vállalat.

Az orosz fél ugyanakkor egyértelmű jelzést adott. A közlemény szerint az európai közvéleménynek tudnia kell, hol működnek ezek a cégek – ami sokak szerint arra utal, hogy potenciális célpontként tekintenek rájuk.

Még nyíltabban fogalmazott Dmitrij Medvegyev, Oroszország biztonsági tanácsának alelnöke. Egy bejegyzésében azt írta: a lista lényegében a lehetséges katonai célpontokat jelöli.

„Hogy ezek a támadások mikor valósulnak meg, az attól függ, hogyan alakul tovább a helyzet” – tette hozzá.

„Szép álmokat, európai partnerek!”

– jegyezte meg a volt orosz elnök és kormányfő.