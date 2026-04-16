2026. április 16. csütörtök Csongor
ARÉNA - PODCASTOK
Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese az Ismeretek. Az elsők című oktatási tanácskozáson beszél a moszkvai Poklonnaja-hegyen lévő Győzelem Múzeumban 2025. április 29-én. A háttérben egy atombomba-robbanás képe.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/A kormány sajtószolgálata/Jekatyerina Stukina

„Szép álmokat, európai partnerek!” – Listát adott ki európai célpontjairól Oroszország

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Oroszország lehetséges célpontokként jelölte meg a fegyveripari cégeket. A listán csehországi helyszínek is szerepelnek.

Az orosz védelmi minisztérium nyilvánosságra hozta az ukrán dróngyártó vállalatok európai leányvállalatainak listáját, valamint azoknak a külföldi cégeknek a jegyzékét is, amelyek alkatrészeket gyártanak ukrán pilóta nélküli repülőeszközökhöz. Mindkét listán szerepelnek Csehországban működő vállalatok is. Az orosz fél arra utal, hogy ezek katonai célpontokká válhatnak.

A cseh PBS vállalat szerint a listára kerülésük

  • megrendelt akció lehet, és
  • az információs háború részének tekintik.

Az orosz védelmi minisztérium azzal vádolja az európai országokat, hogy az ukránok növekvő veszteségeinek hátterében növelni kezdték a drónok gyártását és szállítását az ukrán fegyveres erők számára Oroszország területe elleni támadások céljából.

„Ezt a döntést szándékos lépésnek tekintjük, amely az egész európai kontinensen a katonai-politikai helyzet éles eszkalációjához vezet, és fokozatosan Ukrajna stratégiai hátországává alakítja ezeket az országokat” – közölte a minisztérium.

Az orosz fél ezért közzétette tizenegy ukrán cég európai leányvállalatának listáját, amelyen

  • Nagy-Britannia,
  • Németország,
  • Dánia,
  • Lettország,
  • Litvánia,
  • Hollandia és
  • Lengyelország mellett
  • Csehország

is szerepel. A minisztérium megemlíti az ukrán DeVIRo cég prágai címét, amely a Bulava nevű drónt gyártja.

Csehország egy másik listán is képviselteti magát, amely a külföldi alkatrészgyártó vállalatokat sorolja fel. Itt a PBS vállalat szerepel, amely a Vysočina régióbeli Velká Bítešben működő üzemében kis sugárhajtóműveket gyárt.

„Ezt a folyamatos információs háború újabb részének tekintjük, ahol rejtett és kevésbé rejtett médiatámadások már évek óta több irányból jelentkeznek. Ezért folyamatosan erősítjük a biztonsági intézkedéseinket. Az az állítás, hogy mi hajtóművet gyártunk drónokhoz, nem igaz, és az orosz félnek ezt tudnia kell” – nyilatkozta a PBS az idnes portálnak. „Ennek ellenére nyíltan támogatjuk Ukrajnát. Az, hogy ilyen exkluzív listára kerültünk, valakinek a megrendelése lehetett. Hogy kinek és miért, azt egyelőre nem tudjuk” – tette hozzá a cseh vállalat.

Az orosz fél ugyanakkor egyértelmű jelzést adott. A közlemény szerint az európai közvéleménynek tudnia kell, hol működnek ezek a cégek – ami sokak szerint arra utal, hogy potenciális célpontként tekintenek rájuk.

Még nyíltabban fogalmazott Dmitrij Medvegyev, Oroszország biztonsági tanácsának alelnöke. Egy bejegyzésében azt írta: a lista lényegében a lehetséges katonai célpontokat jelöli.

„Hogy ezek a támadások mikor valósulnak meg, az attól függ, hogyan alakul tovább a helyzet” – tette hozzá.

„Szép álmokat, európai partnerek!”

– jegyezte meg a volt orosz elnök és kormányfő.

ukrajna

orosz

drón

cseh

fegyveripar

Érdemes az euróbevezetésre tett ígéretet komolyan venni, de nem lesz egyszerű a folyamat – elemzők az Arénában

Érdemes az euróbevezetésre tett ígéretet komolyan venni, de nem lesz egyszerű a folyamat – elemzők az Arénában

A magyar társadalom támogatja az euró bevezetését, ami 4-6 éves projekt lehet – vélekedett az InfoRádió Aréna című műsorában Nyeste Orsolya, az Erste vezető elemzője. Madár István, a Portfolio vezető elemzője szerint az euróbevezetési program meghirdetése már önmagában előnyt jelent egy gazdaságpolitika számára a kamatok csökkenésén, az árfolyam stabilitásán keresztül.
 

Koszt és kvártély a felnőtt gyerekednek? A szakértők szerint ezt a dolgot azonnal tisztázni kell, mielőtt nagy baj lesz

Koszt és kvártély a felnőtt gyerekednek? A szakértők szerint ezt a dolgot azonnal tisztázni kell, mielőtt nagy baj lesz

A Z generációs fiatalok többsége továbbra is a szüleire támaszkodik anyagilag, legyen szó készpénzről, lakhatásról vagy egyéb segítségnyújtásról, a Wells Fargo friss felmérése szerint. Mindez már a szülők pénzügyi helyzetét is jelentősen megterheli, a szakértők ezért arra figyelmeztetnek, hogy a családon belüli anyagi támogatást tudatosan érdemes kezelni - számolt be a CNBC.

Megszólalt az egyház a Tisza Párt leendő miniszteréről: komoly fordulat jöhet a magyar oktatásban, mindenki csak nyerne

Megszólalt az egyház a Tisza Párt leendő miniszteréről: komoly fordulat jöhet a magyar oktatásban, mindenki csak nyerne

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye szóvivője szerint az ország és az oktatás is nyerne Rubovszky Rita oktatási miniszteri kinevezésével.

US defence secretary warns Iran to 'choose wisely' as he gives update on war

US defence secretary warns Iran to 'choose wisely' as he gives update on war

In a press conference at the Pentagon, Pete Hegseth says the US has the forces to restart combat operations in Iran if it doesn't agree to a deal.

2026. április 16. 10:44
Enyhít a szlovák kormány: megszűnik a korlátozás a benzinkutakon
2026. április 15. 12:35
Heves vita folyik Csehországban a közmédia jövőjéről
