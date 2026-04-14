2026. április 14. kedd Tibor
Relationship between the Slovakia and the Hungary. Two flags of countries on heaven with sunset. 3D rendered illustration.
Nyitókép: andriano_cz/Getty Images

Lehet, hogy Magyar Péter túl magyar a szlovákoknak?

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A szlovák-magyar kapcsolatok alakulása bizonytalanná válhat, miután Magyarországon választási győzelmet aratott Magyar Péter – állítják szlovák politológusok, akik szerint az új politikai helyzet több kérdést is felvet, különösen a két ország jövőbeli együttműködését illetően.

Miroslav Řádek, a trencséni Alexander Dubček Egyetem politológusa úgy véli, Magyar Péter győzelme nem feltétlenül kedvező Szlovákia számára. Szerinte az új magyar vezető politikáját erős nemzeti orientáció jellemzi, ami hatással lehet a kétoldalú kapcsolatokra. Úgy látja, ezt az is jelzi, hogy Magyar Péter első külföldi útjait Varsóba és Bécsbe tervezi, miközben Pozsony és Prága egyelőre nem szerepel a célpontok között. A szakértő arra figyelmeztet: korai lenne biztosra venni, hogy a korábban jellemző jó szlovák-magyar viszony változatlan marad.

Hasonlóan óvatosan fogalmaz Darina Malová, a Pozsonyi Comenius Egyetem kutatója is. Szerinte egy új politikai szereplő esetében nehéz előre jelezni a külpolitikai irányvonalat. Úgy látja,

a kampány során felmerült vitás kérdések – például a Beneš-dekrétumok ügye – ugyan feszültséget okozhatnak, de egyelőre nem biztos, hogy ezek meghatározóak lesznek a jövőben.

A Beneš-dekrétumok kérdése már a választási kampány idején is nézeteltérést okozott Magyar Péter és Robert Fico szlovák miniszterelnök között. Darina Malová szerint azonban nem kizárt, hogy ez inkább kampányretorika volt, és a gyakorlatban mérsékeltebb politika következik.

Magyar Péter a Szlovákiával ápolt kapcsolatról szólva hétfői sajtótájékoztatóján kiemelte, jó viszonyra fog törekedni, de ehhez rendezni kell bizonyos dolgokat. „Semmilyen szempontból nem elfogadható, hogy európai állampolgároktól elveszik a földjüket, és utána azt nem fizetik ki azért, mert magyar származásúak” – jelentette ki, jelezve, hogy meglátása szerint ezt a szlovák állampolgárok többsége is így gondolja.

Ugyancsak elfogadhatatlannak nevezte, hogy Szlovákiában börtönnel fenyegetik azokat, akik kritizálják a Beneš-dekrétumokat.

Hangsúlyozta, hogy ebben nem tud és nem is fog megalkudni, és arra kérte az uniós országokat, ne hagyják, hogy olyan jogszabály legyen, amely börtönnel fenyeget európai állampolgárokat azért, mert kimondják a véleményüket.

Közben az európai politikai színtéren is új kérdések merülnek fel. Radovan Geist, az euBrief portál tulajdonosa szerint Szlovákia akár nehéz helyzetbe is kerülhet az Európai Unióban. Az elmúlt időszakban Pozsony és Budapest több kérdésben is közösen lépett fel – például az Oroszország elleni szankciók, illetve az Ukrajnának nyújtandó támogatások ügyében. A kérdés most az, hogy a szlovák kormány folytatja-e ezt az irányvonalat, vagy alkalmazkodik az új magyar politikai vezetéshez. Bár Robert Fico korábban jelezte, hogy kész akár átvenni Magyarország szerepét bizonyos uniós vitákban, a szakértők szerint nem biztos, hogy ezt a gyakorlatban is következetesen képviselni fogja. A szlovák elemzők egyetértenek abban: bár egyelőre nem láthatók konkrét konfliktusok, a szlovák-magyar kapcsolatok új szakaszba léphetnek.

J.D. Vance: Washington biztosan jól együtt tud majd dolgozni Magyar Péterrel

Az amerikai alelnök azt a meggyőződését fejezte ki, hogy bizonyosan jól együtt tud majd dolgozni Magyarország következő miniszterelnökével, ugyanakkor sajnálatát hangoztatta Orbán Viktor kormányfő választási veresége miatt.
 

Miniszterek veszítettek a választáson – hatalmas átalakulás az Országgyűlésben, kik jutottak be és kik estek ki?

Alaptörvény-módosítást, korrupcióellenes intézkedéseket tervez a Tisza

Megtámadja az országgyűlési választás eredményét a Mi Hazánk Mozgalom

Sulyok Tamás levelet írt Magyar Péternek

Magyar Péter politikai életútja a feleségéről készült titkos hangfelvételtől a miniszterelnökségig

Az oroszok kikutatták: Magyar Péter=Orbán Viktor 20 évvel ezelőtt

Sajtónyilvános lesz az újraszámlálás az egyik billegő választókerületben

Az ÁSZ és az Alkotmánybíróság elnöke is reagált Magyar Péter felszólítására

VIDEÓ
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Három kulcsfontosságú törvény kerülhet a süllyesztőbe Donald Trump miatt

Sokáig elképzelhetetlennek tűnt, mégis valósággá vált: az Európai Bizottság hivatalosan is megerősítette, hogy az Egyesült Államok nyomására hajlandó engedményeket tenni a digitális és környezetvédelmi szabályozás terén. A Handelsblatt elemzése szerint a lépésnek messzemenő következményei lehetnek, amelyek a techóriások elleni eljárásoktól egészen a zöld jogszabályok fellazításáig terjedhetnek.

Rá sem fogsz ismerni: sokmilliós fejlesztéssel dobják fel a Balaton egyik legmenőbb strandját

Komoly fejlesztések indulhatnak a Balaton egyik népszerű településén: Alsóörs 2026-ban látványos beruházásokkal erősíti turisztikai és infrastrukturális vonzerejét.

Vance tells Iran 'two can play that game' as US begins blockade of Iranian ports

The US says it will allow ships through the Strait of Hormuz - if they are not going to or from Iranian ports. Tracking data showed at least two tankers passing through on Tuesday.

2026. április 13. 18:39
„Egzisztenciális veszélyt” jelentene, ha kiderülne a Bitcoin-guru valódi neve
2026. április 13. 10:50
Magyarország új korszakba lépett, történelmi változás, a V4 jövője – szlovákiai reakciók a Tisza győzelmére
