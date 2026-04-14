Miroslav Řádek, a trencséni Alexander Dubček Egyetem politológusa úgy véli, Magyar Péter győzelme nem feltétlenül kedvező Szlovákia számára. Szerinte az új magyar vezető politikáját erős nemzeti orientáció jellemzi, ami hatással lehet a kétoldalú kapcsolatokra. Úgy látja, ezt az is jelzi, hogy Magyar Péter első külföldi útjait Varsóba és Bécsbe tervezi, miközben Pozsony és Prága egyelőre nem szerepel a célpontok között. A szakértő arra figyelmeztet: korai lenne biztosra venni, hogy a korábban jellemző jó szlovák-magyar viszony változatlan marad.

Hasonlóan óvatosan fogalmaz Darina Malová, a Pozsonyi Comenius Egyetem kutatója is. Szerinte egy új politikai szereplő esetében nehéz előre jelezni a külpolitikai irányvonalat. Úgy látja,

a kampány során felmerült vitás kérdések – például a Beneš-dekrétumok ügye – ugyan feszültséget okozhatnak, de egyelőre nem biztos, hogy ezek meghatározóak lesznek a jövőben.

A Beneš-dekrétumok kérdése már a választási kampány idején is nézeteltérést okozott Magyar Péter és Robert Fico szlovák miniszterelnök között. Darina Malová szerint azonban nem kizárt, hogy ez inkább kampányretorika volt, és a gyakorlatban mérsékeltebb politika következik.

Magyar Péter a Szlovákiával ápolt kapcsolatról szólva hétfői sajtótájékoztatóján kiemelte, jó viszonyra fog törekedni, de ehhez rendezni kell bizonyos dolgokat. „Semmilyen szempontból nem elfogadható, hogy európai állampolgároktól elveszik a földjüket, és utána azt nem fizetik ki azért, mert magyar származásúak” – jelentette ki, jelezve, hogy meglátása szerint ezt a szlovák állampolgárok többsége is így gondolja.

Ugyancsak elfogadhatatlannak nevezte, hogy Szlovákiában börtönnel fenyegetik azokat, akik kritizálják a Beneš-dekrétumokat.

Hangsúlyozta, hogy ebben nem tud és nem is fog megalkudni, és arra kérte az uniós országokat, ne hagyják, hogy olyan jogszabály legyen, amely börtönnel fenyeget európai állampolgárokat azért, mert kimondják a véleményüket.

Közben az európai politikai színtéren is új kérdések merülnek fel. Radovan Geist, az euBrief portál tulajdonosa szerint Szlovákia akár nehéz helyzetbe is kerülhet az Európai Unióban. Az elmúlt időszakban Pozsony és Budapest több kérdésben is közösen lépett fel – például az Oroszország elleni szankciók, illetve az Ukrajnának nyújtandó támogatások ügyében. A kérdés most az, hogy a szlovák kormány folytatja-e ezt az irányvonalat, vagy alkalmazkodik az új magyar politikai vezetéshez. Bár Robert Fico korábban jelezte, hogy kész akár átvenni Magyarország szerepét bizonyos uniós vitákban, a szakértők szerint nem biztos, hogy ezt a gyakorlatban is következetesen képviselni fogja. A szlovák elemzők egyetértenek abban: bár egyelőre nem láthatók konkrét konfliktusok, a szlovák-magyar kapcsolatok új szakaszba léphetnek.