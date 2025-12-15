„Fröcskölt a vér előttem” – újabb drámai részletek a Bondi Beach-i horrorról

Pánik tört ki Ausztrália ikonikus turista célpontján, a Sydney-ben található Bondi Beach-en vasárnap, miután terrortámadás történ, aminke a híre bejárta a világot. Hétfő hajnalra 16-ra emelkedett a halottak száma – köztük életét vesztette egy 10 éves kislány, egy rendőr és az egyik terrorista.

Az elmúlt nap folyamán folyamatosan érkeztek az újabb részletek a hanuka zsidó vallási ünnep alkalmából tartott esemény résztvevői elleni támadásról. Ezek közül az egyik legmegdöbbentőbb:

egy apa és fia, az 50 éves Sajid Akram és a 24 éves Naveed Akram volt a két ismert támadó, akik két hosszú csövű puskával, 10 percen át, módszeresen lőtték az embereket.

A rendőrök végül agyonlőtték az idősebb férfit és súlyosan megsebesítették a fiatalabbat. Utóbbi, egy munkanélküli kőműves már 2019 óta szerepelt a szélsőségesek listáján, de a helyi rendőrség szerint nem tartották „azonnali” fenyegetésnek. Az apa, egy kisvállalkozó, hat fegyverre szóló engedéllyel rendelkezett.

Vasárnap a Hanuka a tengerparton nevű rendezvény lett a célpontjuk, ahová puskákkal és két házilag készített pokolgéppel érkeztek. A rendőrök egy Iszlám Állam zászlót is találtak a kocsijukban.

A hatóságok már átkutatták a város nyugati, Bonnyrigg negyedében található családi házukat és egy airbnb-lakást, ahol megszálltak – a családjuknak ugyanis azt mondták, hogy búvárkodni indultak a hétvégén. Naveed anyja szerint a fia „nem ivott, nem járt társaságba, csak edzett és jó fiú volt”.

A horrort több mobiltelefonos videó is rögzítette. A támadás elején készült egyik felvételen azt látni, hogy többezer ember menekül nem sokkal napnyugta előtt a partról. „Hirtelen totális káosz tört ki” – mondta az Izraelből nemrég hazaköltözött zsidó aktivista, Arsen Ostrovsky, akit a fején sebesítettek meg.

„Fröcskölt a vér előttem, az emberek elkezdtek hullani. Egy dologra gondoltam: hol vannak a gyerekeim, hol a feleségem?”

A parti homoktól távolabb az emberek fák és parkoló autók mögött kerestek fedezéket. Innen bújt elő a nap hőse, Ahmed Al-Ahmed, egy helyi zöldség-gyümölcs kisbolt gazdája. Hátulról az egyik támadó mögé lopakodott, kicsavarta a kezéből a puskát, majd ráfogta, de nem lőtte le. A terrorista elhátrált, majd felment társához a hídra, és egy másik fegyverrel folytatta a lövöldözést. Későbbi hírek szerint Ahmedet két találat érte, de sebesülése nem súlyos.

A The Telegraph című lap szerint volt, aki élete árán védte meg családtagját. Alex Kleytman Holocaust-túlélő például a feleségét takarta, amikor fejlövés érte. Egy Jess nevű nő pedig a szüleitől elszakadt hároméves kislányt óvott meg, amikor eltalálták. Képeken a strand melletti parkban fekvő holttesteket lehetett látni, miközben a mentők újraélesztéssel próbálkoztak. További 38 ember megsebesült az ausztráliai zsidó közösség történetének legsúlyosabb támadásában.

Az akciót elítélte Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök, őt viszont a helyi zsidó közösség és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök. Először azért, mert első nyilatkozatában meg sem említette, hogy zsidó ünneplők voltak a célpontok. Majd azért, mert „olajat öntött az antiszemitizmus tűzére”.

„Maga hagyta elterjedni a kórt és itt az eredmény” – utalt Netanjahu arra, hogy az ausztrál hatóságok nem léptek fel erélyesen, amikor az október 7-i támadások után zsidókat gyalázó, palesztinpárti tüntetések indultak meg és az ausztrál kormány a nyomás hatására elismerte a palesztin államot.

A budapesti vasárnapi hanuka-gyertyagyújtáson Köves Slomó közölte: egy 12 éves rokonát is golyó érte Ausztráliában. Erről bővebben itt írtunk.