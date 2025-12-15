ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.44
usd:
327.19
bux:
109506.37
2025. december 15. hétfő Valér
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Sebesültet visznek kórházba mentõsök Sydney Bondi Beach nevû tengerparti strandjáról, ahol ismeretlen fegyveresek lelõttek kilenc embert, sokakat megsebesítettek 2025. december 14-én. Az elkövetõk közül egyet lelõttek a rendõrök, egy másikat elfogtak, õ válságos állapotban van.
Nyitókép: Mark Baker

Európának készülnie kell a hasonló iszlamista támadásokra – mondja a szakértő

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A magyaroknak és Európának is fel kell készülnie a Sydney-ben elkövetett terrortámadáshoz hasonló merényletek elhárítására – mondta Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő a 16 halálos áldozatot követelő ausztráliai terrortámadás kapcsán.

A vasárnap Sydneyben elkövetett terrortámadás arra figyelmeztet minket, magyarokat is, hogy határozottan lépjünk fel minden vallási szélsőség ellen, amely vallási vagy más okból megkülönböztet és meggyilkol embereket. Ez a merénylet egyértelműen antiszemita indíttatású volt, de ez a politikai csoport keresztények és mások ellen is követ el terrorakciókat. Itt nem egyszerűen antiszemita támadásról volt szó, hanem arról, hogy mindenki, aki a muzulmán vallásnak nem engedelmeskedik az ellenség - fejtette ki szakértő az M1 Híradójában.

„Számomra ez különösen megrázó, hiszen édesanyám is holokauszt túlélő volt, úgyhogy abszolút át tudom érezni ennek a tragikus jelenségnek a hatásait” – fűzte hozzá Gyarmati István.

A magyaroknak és Európának is fel kell készülnie arra, hogy elhárítson ilyen támadásokat. Azoknak az országoknak is fel kell készülniük, ahol eddig nem voltak ilyen támadások. A gyenge országok célponttá válhatnak, s

Magyarországnak is vigyáznia kell, hogy ne tekintsék könnyű célpontnak

– figyelmeztetett a biztonságpolitikai szakember.

A magyar szolgálatoknak és a magyar embereknek is készen kell állniuk, hogy ha ilyen jelenségeket tapasztalnak, akkor azonnal forduljanak az illetékes szervekhez. Alapvető biztonsági érdek, hogy az emberek együttműködjenek az illetékes szervekkel az ilyen terrorista merényletek elhárításában – hangsúlyozta Gyarmati István.

A támadás

A sydneyi Bondi Beach strandon elkövetett, antiszemita indíttatású terrortámadásban két férfi - egy apa és fia - lőfegyverekkel 16 embert megölt és további negyvenet megsebesített. A lövöldözés körülbelül tíz percig tartott. A támadás idején mintegy ezren vettek részt a tengerpart melletti parkban tartott hanukai rendezvényen. Az áldozatok életkora 10 és 87 év közötti. Egy tízéves kislány, egy rabbi és egy holokauszt-túlélő is a halottak között van.

Kezdőlap    Külföld    Európának készülnie kell a hasonló iszlamista támadásokra – mondja a szakértő

támadás

iszlamista terroristák

zsidóság

sydney

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Steigervald Krisztián generációkutató: a jövő a szülőnevelésről szól

Steigervald Krisztián generációkutató: a jövő a szülőnevelésről szól

„Szerintem a jövő nem a gyereknevelésről szól. A jövő a szülőnevelésről szól. Meg kell tanulni. A legtöbb embert megtanítják arra, legalábbis megpróbálják megtanítani arra, hogy mi a kovalens kötés, mikor született Petőfi anyja, de arra nem, hogy mit csinálj egy újszülöttel, hogy hogyan lesz belőle gyerek” – sok más mellett erről beszélt Steigervald Krisztián generációkutató az InfoRádió Aréna című műsorában. A „dobozos” generációazonosítás helyett a fonál-elképzelést ajánlja, mert az a megértést segíti.
Orbán Viktor: hadüzenettel ér fel az orosz vagyon befagyasztása

Orbán Viktor: hadüzenettel ér fel az orosz vagyon befagyasztása

Orbán Viktor szerint az európai vezetők súlyos hibát követnének el a befagyasztott, 230 milliárd eurós orosz vagyon elkobzásával és Ukrajnának való átadásával. A miniszterelnök a Patrióta műsorában úgy fogalmazott: a lépés jogszerűtlen, beláthatatlan következményekkel járhat, és nemcsak az Európai Uniót sodorhatja válságba, hanem az unokák generációit is eladósíthatja.
 

Szijjártó Péter: Magyarország nem támogatja sem Ukrajna felfegyverzését, sem uniós tagságát.

Magyarország beperli az Európai Bíróságot

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.16. kedd, 18:00
Ürge-Vorsatz Diána
fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Erőre kapott a forint - mi történik?

Erőre kapott a forint - mi történik?

A múlt héten kétszer is elkapták a forint grabancát és növekvő volatilitás mellett gyengült a forint. A mai nap is gyengüléssel kezdi a napot a hazai fizetőeszköz. Egyelőre 384,9 körül az euróval és 327,2 körül a dollárral szemben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos jelentés érkezett: tényleg van oka rettegni az AI-tól a magyar dolgozóknak?

Súlyos jelentés érkezett: tényleg van oka rettegni az AI-tól a magyar dolgozóknak?

A GKI kutatása szerint a magyar lakosság 80 százaléka még nem használja aktívan a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hollywood director Rob Reiner's son Nick arrested after deaths of his parents

Hollywood director Rob Reiner's son Nick arrested after deaths of his parents

The legendary filmmaker and his wife Michele Singer Reiner were found dead in their home in an upmarket Los Angeles neighbourhood on Sunday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 15. 18:20
Brüsszelbe indul a magyar gazdák egy része
2025. december 15. 17:32
Szijjártó Péter: Magyarország nem támogatja sem Ukrajna felfegyverzését, sem uniós tagságát.
×
×
×
×