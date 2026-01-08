ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
Feathered ice crystals on window, sunrise at background
Nyitókép: Kryssia Campos/Getty Images

Rendkívüli hideg érkezik, egyes területeken mínusz 20 fok is lehet – a nap hírei

InfoRádió

Az emelt hiánycélt is jelentősen meghaladta az államháztartási hiány decemberben. Több tucat nemzetközi szervezetből kilép az Egyesült Államok.

Rendkívüli hideg érkezik Magyarországra, egyes területeken mínusz 20 fok is lehet – figyelmeztet az operatív törzs. A létfontosságú infrastruktúrák megfelelően működnek, jelentősebb havazás már nem lesz, de a következő napokban hófúvás, ónos eső is valószínű - mondta a kormányinfón az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. A hajléktalanok előtt megnyitják a fűtött pályaudvarokat. A mezőgazdaságban örülnek a vastag hótakarónak, és vízutánpótlásnak.

Zalában korlátozottan működnek a bíróságok, több iskola pedig online oktatásra áll át. A Zala Vármegyei Területi Védelmi Bizottság felhívást adott ki a péntek délelőtt várható, jelentős mennyiségű ónos eső miatt. A zalai bíróságok ezért korlátozzák a működésüket, Nagykanizsán pedig a szakképző iskolák online oktatásra állnak át.

Az emelt hiánycélt is jelentősen meghaladta az államháztartási hiány decemberben. A Nemzetgazdasági Minisztérium azt közölte: 2025 utolsó hónapjában több mint 5700 milliárd forint volt a deficit. Egyetlen hónap alatt 1668 milliárd forintos hiányt halmozott fel a költségvetés.

Várhatóan még ebben a hónapban le tudja zárni a tárgyalásokat a Mol a szerb kőolajipari cég vezetésével és a Gazprommal – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A magyar kormány támogatja az adásvételt, amellyel a washingtoni jóváhagyás esetén megszűnhetnek a Szerbia elleni amerikai szankciók.

Új, csaknem 13 milliárd forintos pályázati felhívás támogatja a természetközeli és vizes élőhelyek kialakítását – közölte az Agrárminisztérium. A Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv keretében meghirdetett pályázat célja, hogy a gazdák minél több vizet legyenek képesek visszatartani és tárolni.

Jelenleg nincs napirenden a szolidaritási hozzájárulás számítási módjának megváltoztatása, az önkormányzati rendszer átalakítását pedig nem a választások előtt pár hónappal fogják megtenni – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gyanúsítottként hallgatta ki a NAV Bűnügyi Főigazgatósága az egykori nyírmártonfalvai polgármestert, Filemon Mihályt a nem létező lombkoronasétány ügyében. A vád jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás kísérlete és hamis magánokirat felhasználása.

A külföldi ösztöndíj-lehetőségek bővítése és a kutatói életpálya erősítése állt a középpontban a HÖOK szakmai rendezvényén, amely a ma megnyílt Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás részeként zajlott.

A magyar kormány elutasítja, hogy Ukrajna 2027. január 1-én csatlakozzon az Európai Unióhoz – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Ez szerepel a Brüsszel által bemutatott 20 pontos béketervben. Gulyás Gergely hozzátette, elutasítják azt az ukrán igényt is, amely további 800 milliárd dollártámogatásról szól.

Az Ukrajnának nyújtandó amerikai biztonsági garanciákról szóló kétoldalú dokumentum készen áll arra, hogy legfelsőbb szinten véglegesítsék – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Azt ugyanakkor nem közö lte, hogy mikor találkozik az amerikai elnökkel, hogy véglegesítsék a dokumentumot.

Írország bejelentette, hogy nem fogja megszavazni az Európai Unió és a Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodást. Az ír miniszterelnök-helyettes közölte: a Brüsszel által felajánlott kiegészítő intézkedések nem elegendők ahhoz, hogy az ír társadalom és a gazdák támogassák az egyezményt. Írország mellett Franciaország, Lengyelország és Magyarország is jelezte fenntartásait.

Kilép több tucat nemzetközi szervezetből az Egyesült Államok. Az amerikai elnök írt alá rendeletet arról, hogy Washington többek között elhagyja az ENSZ legtöbb szakosított szervezetét, bizottságát, testületét, köztük az éghajlatváltozási keretegyezményt. Az amerikai költségvetés felfüggeszti a támogatást 66 szervezetben. Az Európai Bizottság klímavédelmi biztosa sajnálatosnak nevezte a döntést.

Irán nem akar háborút Izraellel vagy az Egyesült Államokkal, de készen áll a válaszlépésekre, ha ismét támadás éri – jelentette ki Bejrútban az iráni külügyminiszter. Eközben az országban folytatódtak a tüntetések súlyos gazdasági nehézségek és a politikai vezetés miatt. A londoni székhelyű NetBlocks pedig azt jelentette, hogy Iránban országosan leállt a vezetékes internetszolgáltatás.

A venezuelai belügyminiszter szerint mintegy száz ember halt meg az Egyesült Államok által Caracasban végrehajtott támadásban. A sebesültek száma is százra tehető. Közölte azt is, hogy a megbuktatott venezuelai elnök és felesége is megsérült a műveletben.

Rendkívüli hideg érkezik, egyes területeken mínusz 20 fok is lehet – a nap hírei

Kitoloncolási offenzíva jöhet Németországban, a menekültek száma már most rohamosan csökken

Kitoloncolási offenzíva jöhet Németországban, a menekültek száma már most rohamosan csökken
Az elmúlt években túlzottan liberálisnak tartott menekültpolitika szigorítását tűzte zászlajára a tavaly májusban hivatalba lépett Merz-kormány. A szigorítás fő szószólói a keresztény pártok, a CDU és a CSU voltak, míg a koalíciós partner szociáldemokraták inkább fékezni igyekeztek mindezt. Úgy hírlik, a hatóságok most egy újonnan létrehozott kitoloncolási mechanizmust alkalmaznak.
 

Sayfo Omar: a CSU kitoloncolási offenzívája végleg eltörölheti a Willkommenskulturt

Havazás: itt a rengeteg víz, ezt kéne megtartani valahogy az aszályok előtt

Havazás: itt a rengeteg víz, ezt kéne megtartani valahogy az aszályok előtt

Az aszály elleni védekezés az egyik legfontosabb feladat 2026-ban a magyar mezőgazdaságban, ebből a szempontból a mostani kiadós havazás nagyon kedvező a csapadék pótlásában – mondta az InfoRádióban Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke a szervezet évnyitóján.
 

Nagy István: 6-7 ezer állat leölése parancsolhat megálljt az Aujeszky-betegségnek

Nagy István az Arénában: az európai mezőgazdaság végét jelentheti a Mercosur-egyezmény

Írország ellenzi, hogy az EU szabadkereskedelmi megállapodást kössön a dél-amerikai országokkal

Agrárgazdasági Kamara: az EU abban látja a küldetését, hogy tönkretegye az élelmiszerpiacot

Elfogyott a lendület, nyomás alá kerültek a techrészvények

Elfogyott a lendület, nyomás alá kerültek a techrészvények

A hét eleji emelkedést követően mostanra elfogyott a lendület a világ tőzsdéin, az ázsiai tőzsdék lekövették a tegnapi Wall Street-i esést, és a globális hangulatromlással összhangban Európában is lefelé vették az irányt a vezető indexek, bár a zárásra már felemás elmozdulásokat mutattak. Az amerikai piacokon gyengélkedett ma a technológia szektor, a vezető indexek közül csak a Nasdaq esett. A befektetők kiemelten figyelik a geopolitikai eseményeket, különösen Donald Trump Grönlanddal kapcsolatos tervei miatt. A növekvő geopolitikai feszültségek közepette a védelmi szektor részvényei továbbra is jól teljesítenek, különösen azt követően, hogy Donald Trump az amerikai védelmi kiadások jelentős növelését helyezte kilátásba.

Készül a gyógyszerháború: itthon lemaradhatunk az új készítményekről Trump alkuja miatt

Készül a gyógyszerháború: itthon lemaradhatunk az új készítményekről Trump alkuja miatt

A gyógyszergyártóknak az Egyesült Államokban tett árengedmények után magasabb árakat kellene elérniük az európai piacokon.

Internet blackout in Iran as large anti-government protests held across country

Internet blackout in Iran as large anti-government protests held across country

Protests are reported in Tehran and other major cities, while an internet monitoring groups says there is a "nationwide blackout".

