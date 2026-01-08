Rendkívüli hideg érkezik, egyes területeken mínusz 20 fok is lehet – a nap hírei

Rendkívüli hideg érkezik Magyarországra, egyes területeken mínusz 20 fok is lehet – figyelmeztet az operatív törzs. A létfontosságú infrastruktúrák megfelelően működnek, jelentősebb havazás már nem lesz, de a következő napokban hófúvás, ónos eső is valószínű - mondta a kormányinfón az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. A hajléktalanok előtt megnyitják a fűtött pályaudvarokat. A mezőgazdaságban örülnek a vastag hótakarónak, és vízutánpótlásnak.

Zalában korlátozottan működnek a bíróságok, több iskola pedig online oktatásra áll át. A Zala Vármegyei Területi Védelmi Bizottság felhívást adott ki a péntek délelőtt várható, jelentős mennyiségű ónos eső miatt. A zalai bíróságok ezért korlátozzák a működésüket, Nagykanizsán pedig a szakképző iskolák online oktatásra állnak át.

Az emelt hiánycélt is jelentősen meghaladta az államháztartási hiány decemberben. A Nemzetgazdasági Minisztérium azt közölte: 2025 utolsó hónapjában több mint 5700 milliárd forint volt a deficit. Egyetlen hónap alatt 1668 milliárd forintos hiányt halmozott fel a költségvetés.

Várhatóan még ebben a hónapban le tudja zárni a tárgyalásokat a Mol a szerb kőolajipari cég vezetésével és a Gazprommal – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A magyar kormány támogatja az adásvételt, amellyel a washingtoni jóváhagyás esetén megszűnhetnek a Szerbia elleni amerikai szankciók.

Új, csaknem 13 milliárd forintos pályázati felhívás támogatja a természetközeli és vizes élőhelyek kialakítását – közölte az Agrárminisztérium. A Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv keretében meghirdetett pályázat célja, hogy a gazdák minél több vizet legyenek képesek visszatartani és tárolni.

Jelenleg nincs napirenden a szolidaritási hozzájárulás számítási módjának megváltoztatása, az önkormányzati rendszer átalakítását pedig nem a választások előtt pár hónappal fogják megtenni – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gyanúsítottként hallgatta ki a NAV Bűnügyi Főigazgatósága az egykori nyírmártonfalvai polgármestert, Filemon Mihályt a nem létező lombkoronasétány ügyében. A vád jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás kísérlete és hamis magánokirat felhasználása.

A külföldi ösztöndíj-lehetőségek bővítése és a kutatói életpálya erősítése állt a középpontban a HÖOK szakmai rendezvényén, amely a ma megnyílt Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás részeként zajlott.

A magyar kormány elutasítja, hogy Ukrajna 2027. január 1-én csatlakozzon az Európai Unióhoz – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Ez szerepel a Brüsszel által bemutatott 20 pontos béketervben. Gulyás Gergely hozzátette, elutasítják azt az ukrán igényt is, amely további 800 milliárd dollártámogatásról szól.

Az Ukrajnának nyújtandó amerikai biztonsági garanciákról szóló kétoldalú dokumentum készen áll arra, hogy legfelsőbb szinten véglegesítsék – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Azt ugyanakkor nem közö lte, hogy mikor találkozik az amerikai elnökkel, hogy véglegesítsék a dokumentumot.

Írország bejelentette, hogy nem fogja megszavazni az Európai Unió és a Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodást. Az ír miniszterelnök-helyettes közölte: a Brüsszel által felajánlott kiegészítő intézkedések nem elegendők ahhoz, hogy az ír társadalom és a gazdák támogassák az egyezményt. Írország mellett Franciaország, Lengyelország és Magyarország is jelezte fenntartásait.

Kilép több tucat nemzetközi szervezetből az Egyesült Államok. Az amerikai elnök írt alá rendeletet arról, hogy Washington többek között elhagyja az ENSZ legtöbb szakosított szervezetét, bizottságát, testületét, köztük az éghajlatváltozási keretegyezményt. Az amerikai költségvetés felfüggeszti a támogatást 66 szervezetben. Az Európai Bizottság klímavédelmi biztosa sajnálatosnak nevezte a döntést.

Irán nem akar háborút Izraellel vagy az Egyesült Államokkal, de készen áll a válaszlépésekre, ha ismét támadás éri – jelentette ki Bejrútban az iráni külügyminiszter. Eközben az országban folytatódtak a tüntetések súlyos gazdasági nehézségek és a politikai vezetés miatt. A londoni székhelyű NetBlocks pedig azt jelentette, hogy Iránban országosan leállt a vezetékes internetszolgáltatás.

A venezuelai belügyminiszter szerint mintegy száz ember halt meg az Egyesült Államok által Caracasban végrehajtott támadásban. A sebesültek száma is százra tehető. Közölte azt is, hogy a megbuktatott venezuelai elnök és felesége is megsérült a műveletben.