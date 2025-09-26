ARÉNA
Robert Fico szlovák miniszterelnök érkezik a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartandó találkozójára a moszkvai Kremlben 2025. május 9-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Makszim Semetov

Deklaráció: Szlovákia nem tágít az orosz energiahordozók mellől

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint nem helyes, ha Szlovákia ideológiai okokból mond le az orosz olajról és gázról. Úgy fogalmazott: a nyersanyagszállításokat biztonságosnak tartja, a leállításukra irányuló törekvéseket pedig puszta politikai versengésnek.

Robert Fico arról beszélt, hogy az orosz energiahordozókat egyesek az amerikai cseppfolyósított földgáz behozatalával akarják felváltani. Az Európai Unió célja az orosz energiától való teljes függetlenedés, Donald Trump amerikai elnök pedig a közelmúltban arra szólította fel a NATO-tagokat, hogy ne vásároljanak több olajat Moszkvától.

A szlovák miniszterelnök szerint viszont az orosz szállítások olcsóbbak és megbízhatóbbak.

„Nem fogok ideológiai versenybe kezdeni csak azért, hogy valakinek tetszeni akarjak azzal, hogy lemondunk az orosz gázról. Minden más megoldás drágább lenne” – mondta Robert Fico, és hozzátette, hogy az Egyesült Államok után Oroszország a második legnagyobb LNG-szállító Nyugat-Európába.

A kormányfő szerint Trump elnök a saját ipara érdekeit védi, amikor európai piacokra igyekszik exportálni az amerikai energiahordozókat.

„Ez az ő politikája, és működik is számára” – jegyezte meg Fico.

Pozsony egyébként már korábban sem támogatta az uniós tervet, amely az orosz gáz fokozatos kivezetését írta elő. Emiatt a szlovák fél eleinte blokkolta is a 18. szankciós csomag elfogadását, amelyet Moszkva Ukrajna elleni agressziója miatt vezettek be.

Szlovákiának jelenleg 2034-ig érvényes szerződése van az orosz gázszállításokra.

Január elsejétől azonban már nem Ukrajnán keresztül érkezik az országba a gáz, hanem a Törökország felől húzódó vezetéken, amelynek kapacitása Fico szerint korlátozott. Ukrajna ugyanis tavaly nem hosszabbította meg a tranzitszerződést Oroszországgal. Ez Szlovákiának komoly veszteséget okoz: évente mintegy 500 millió eurótól esik el tranzitdíjak formájában.

Az orosz olaj fő felhasználója Szlovákiában a Slovnaft finomító, amely a magyar Mol Csoport tulajdona. Bár a vállalat fokozatosan növeli a nem orosz eredetű nyersolaj feldolgozását, Fico szerint az átállás hosszadalmas és költséges folyamat.

A miniszterelnök arra is emlékeztetett, hogy

Szlovákia mindössze két százalékkal részesedik az Európába irányuló orosz energiaimportból, így vásárlásaival lényegében nem járul hozzá a háború finanszírozásához.

„A gáz és az olaj beszerzése nem ideológiai, hanem földrajzi kérdés” – hangsúlyozta.

Robert Fico szerint Szlovákia érdeke, hogy fenntartsa az orosz energiahordozók importját, mivel ezek jelentik a legolcsóbb és legbiztonságosabb megoldást. Hozzátette: Marek Eštok külügyi államtitkár hamarosan hivatalos útra utazik az Egyesült Államokba, ahol tájékoztatni fogja az amerikai partnereket a szlovák energiaellátás helyzetéről.

