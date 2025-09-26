ARÉNA
2025. szeptember 26. péntek Jusztina, Pál
Donald Trump amerikai elnök újságírókhoz beszél, miután aláírt egy rendeletet, amely kilépteti az Egyesült Államokat az ENSZ Emberi Jogi Tanácsából a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. február 4-én.
Nyitókép: MTI/AP/Evan Vucci

Donald Trump: Magyarország szinte hozzáláncolva él egy csővezetékhez

Infostart

Az amerikai elnök szerdán telefonbeszélgetést folytatott Orbán Viktorral, amely során a magyar miniszterelnök megértette vele a magyar energiaellátás problémáját, vagyis hogy mi történne, ha Magyarországnak sürgősen le kellene válnia az orosz energiahordozókról. Erről maga az amerikai elnök is beszélt a Fehér Házban.

Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban tartott csütörtöki sajtótájékoztatón kijelentette: megérti, miért nehéz Magyarországnak leválnia az orosz olajról. Mint mondta: „Magyarországnak nincs tengeri kijárata, ezért olajat csak Oroszországtól tudnak vásárolni.”

Az amerikai elnök – a Híradó.hu tudósítása szerint – maga mondta ki, hogy energiaellátási szempontból nehéz Magyarország helyzete, mert mások sok helyről vásárolhatnak, de a magyarok nem tudnak csak úgy váltani.

Kiemelte továbbá, hogy szinte teljes egészében egyetlen csővezetékre támaszkodik Magyarország, Orbán Viktort pedig „nagyszerű fickónak” és „a barátjának” nevezte, akinek országa Szlovákiával együtt szinte hozzáláncolva él egy csővezetékhez.

Hogy az amerikai elnök megértette a problémát, erről Orbán Viktor is beszélt péntek reggel a Kossuth rádióban.

Donald Trump nem is akarja, hogy az emberek Magyarországot és Szlovákiát okolják az orosz energiafüggésért.

Alább az amerikai elnök angol nyelvű tájékoztatója:

