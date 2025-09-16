Csehország katonai szerepvállalása erősödik

Hétfő délután három cseh Mi–171Š helikopter landolt Lengyelország keleti határán, hogy megerősítse a NATO védelmi vonalát. A gépek már vasárnap megérkeztek a szomszédos országba, és onnan vonultak tovább kijelölt állomáshelyükre. A helikopterek páncéltörő irányított és nem irányított rakétákkal egyaránt felszerelhetők, így képesek megsemmisíteni páncélozott járműveket, erődítményeket és egyéb katonai célpontokat.

A cseh katonai egység több hónapon át fog Lengyelországban tartózkodni. Küldetésük célja a NATO-jelenlét erősítése, valamint a lengyel fegyveres erők támogatása, különösen azt követően, hogy a múlt héten tizenkilenc orosz drón megsértette a lengyel légteret. Jana Černochová védelmi miniszter hangsúlyozta: Csehország betartja ígéretét, és kész aktívan hozzájárulni a régió biztonságához. A lengyel kérésre érkezett helikopteres egység akár 150 főt is magában foglalhat, a missziót pedig a parlament által jóváhagyott 2025–2026-os mandátum teszi lehetővé.

Ezzel párhuzamosan a prágai kormány egy stratégiai fegyverbeszerzésről is döntött. Jóváhagyták 44 darab német Leopard 2A8 harckocsi vásárlását, összesen mintegy 1,4 milliárd euró értékben. A tankok parancsnoki és harci változatban érkeznek majd, az első szállítmányt 2028-ra ígérik, a teljes mennyiség pedig 2031-ig áll majd hadrendbe.

A Leopardok beszerzése Németországgal közösen történik, ami lehetővé tette az egységárak csökkentését. A cseh gyártók emellett bekapcsolódnak a beszállítói láncba, így nemcsak a saját hadseregük, hanem más országok számára készülő harckocsik előállításában is szerepet kapnak. A védelmi miniszter nem zárta ki, hogy a jövőben további 14 páncélost is beszereznek, amennyiben a költségvetés engedi.

Jana Černochová szerint ezzel lezárul a jelenlegi választási ciklus utolsó nagy hadseregfejlesztési projektje. Mint mondta: a Leopardok a szárazföldi erők számára kulcsfontosságúak, hiszen az elavult harckocsikat váltják le, és hosszú távon növelik a cseh hadsereg ütőképességét. A két döntés – a helikopteres misszió és a tankok beszerzése – azt mutatja, hogy Csehország aktívan reagál a térség biztonsági kihívásaira, és erősíteni kívánja szerepét a NATO szövetségi rendszerében.