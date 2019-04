Templomokban, köztereken, stadionban énekelték a magyar himnuszt a Felvidéken

Templomokban, köztereken, a Magyarországot Szlovákiával összekötő medvei hídon és számos más helyszínen csendültek fel a hétvégén a magyar himnusz dallamai a Felvidéken azt követően, hogy a szlovák parlament képviselői megszavaztak egy törvényjavaslatot, melynek értelmében május 15-től büntetendő annak a külföldi országnak a himnuszát elénekelni Szlovákiában, amelyiknek az adott helyszínen nincs hivatalos küldöttsége. A Szlovák Nemzeti Párt javaslatát a velük együtt kormányzó Híd magyar képviselői is megszavazták.

A legnagyobb figyelmet a DAC labdarúgócsapatának hétvégi bajnoki mérkőzése kapta. A dunaszerdahelyi klub szurkolói ugyanis minden egyes bajnoki találkozót a himnusz eléneklésével indítanak. Most sem volt ez másképp. A különbséget csupán az jelentette, hogy eddig soha nem hallott hangerővel szólt a magyar nemzeti imádság a lelátókról. A Zsolna elleni meccs előtt 8500 torokból csendültek fel a himnusz dallamai. A szurkolók a Híd-politikusokkal szemben is állást foglaltak: a második félidőben egy „MOST kéne abbahagyni” feliratú molinót emeltek a fejük fölé. A most szó szlovákul pedig hidat jelent.

A szlovákiai református egyház egy nyilatkozatot tett közzé, melyben emlékeztet, hogy a magyar himnusz az egyházi liturgia része. „A Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak a lelkiismereti és vallásszabadságból adódóan elidegeníthetetlen joga, hogy a magyar himnuszt, mint nemzeti imádságunkat és liturgiánk egy elemét hittel énekelhesse. Ha az állam az egyház számára garantált szabadságjognak e lelkiismereti tartalmát akadályozza, az a nyilvános vallásgyakorlásba való súlyos beavatkozás. Biztatjuk gyülekezeteinket, hogy nemzeti imádságunkat az eddig megszokott módon továbbra is énekeljék” – áll a nyilatkozatban.

A himnusz elhallgattatására igent nyomó hidas politikusok java része azóta elmondta, hogy hibázott, amikor nem olvasta el a szavazás előtt a törvényjavaslatot. A közvélemény szinte egy emberként fordult ellenük, és azt követelte tőlük, hogy adják vissza a mandátumukat. Ezt egyelőre egyikük sem tette meg. Azt mondják, a májusi parlamenti ülésen helyrehozzák a hibát.

Az egyedüli politikus, aki szlovákként hónapokon keresztül előre figyelmeztetett a veszélyre, Ondrej Dostál, a jobboldali-liberális Szabadság és Szolidaritás parlamenti frakciójának tagja, aki nem gondolja, hogy a Híd képviselői tudatosan szavazták meg a magyar himnusz betiltását. De hozzátette, az, hogy nem vették észre, egyértelműen az ő hibájuk, és nehezen lehet bármivel is megbocsátani.

Bugár Béla, a Híd elnöke megpróbálja helyreállítani párttársai becsületét. Ígéretet kapott Andrej Kiska államfőtől, hogy nem írja alá az óriási felháborodást kiváltó jogszabályt. A pártelnök azt is elmondta, ha ennek ellenére mégsem születik megegyezés, nem maradhatnak a koalícióban.

