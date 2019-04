Bocsánatkérések a himnuszéneklési tilalom miatt

Szlovákiában himnuszéneklési tilalom fenyeget, miután a pozsonyi parlament március 27-én elfogadott egy, az állami jelképekről szóló jogszabályt, amely szerint május 15-től büntetendő annak a külföldi országnak a himnuszát elénekelni, amelyiknek az adott helyszínen nincs hivatalos küldöttsége. A jogszabályt a Híd magyar képviselői is megszavazták.

Mikor a hír napvilágra került, óriási visszhangja támadt az ügynek. Bastrnák Tibor, a Híd frakcióvezetője azóta már bocsánatot kért, az elnöke pedig Andrej Kiska államfőhöz fordult, hogy ne írja alá a törvényt.

Bugár Béla szerint a himnuszügyet felfújták. A vonatkozó törvénynél „elcsúsztunk, de kijavítjuk”

– ezt ígérte a szlovák parlament alelnöke. „Ha félremagyarázható valami, akkor nekünk azt a félremagyarázást automatikusan el kell távolítani. A köztársasági elnököt tájékoztattam, ő a törvényt visszaküldi, erről a részéről pedig nem tudott” – állítja Bugár.

Ennek az állításnak némileg ellentmond a köztársasági elnök hivatala által kiadott nyilatkozat, amely úgy fogalmaz, hogy

Andrej Kiska csak a jövő héten jelenti be, visszautalja-e a parlamentnek újratárgyalásra az állami jelképekről szóló törvényt. Az államfő egyben felszólította a kormánykoalíció képviselőit, hogy olvassák el, mire szavaznak,

de még jobb lenne, ha már a törvény előkészítésének is nagyobb figyelmet szentelnének.

Az elnöki állásfoglalásban továbbá az áll, hogy Kiskát nem csak a koalíciós Híd elnöke, hanem más pártok képviselői is arra kérték, utalja vissza a törvényt a parlamentnek. Az államfőt ugyanezzel a kéréssel kereste meg Simon Zsolt független képviselő és a parlamenten kívüli MKP is. A Magyar Közösség Pártja a törvény megváltoztatása érdekében petíciót is indít, melynek szövegezése még folyamatban van, de

az már biztos, hogy nem az eredeti törvény visszaállítását fogják kérni, hanem annak teljes megváltoztatását.

A nagy felháborodást kiváltó törvény kapcsán sokat emlegették a dunaszerdahelyi focicsapatot, a DAC-ot is, mivel a sárga-kék szurkolók rendszeresen a magyar himnusz eléneklésével kezdik a meccseiket. A DAC ultrái pénteken reggel közzétettek egy felhívást, melyben

arra buzdítanak minden magyart, hogy szombaton 15.30-kor a DAC-Zsolna szlovák bajnoki mérkőzés kezdési időpontjában énekeljék el a magyar himnuszt,

legyenek akár a stadionban, akár a világ bármely más pontján.

Nyitókép: A Himnusz eredeti kottája a gyulai városháza dísztermében a magyar kultúra napja alkalmából rendezett ünnepségen 2017. január 20-án. MTI Fotó: Rosta Tibor