Új részletek a meggyilkolt szlovák újságíróról

Ján Kuciákot a mellkasán, párját a fején érte a végzetes lövés. Hétfőn Tibor Gašpar országos rendőrfőkapitány úgy nyilatkozott, hogy a gyilkos valamikor csütörtök és vasárnap között lőtte le a fiatalokat, később Jaromír Čižnár főügyész már azt mondta, hogy a nyomok alapján valószínűsíthető, hogy három nap is eltelt azóta, hogy megtalálta őket a rendőrség, tehát a gyilkosság vélhetően még csütörtökön történt. Erre a kérdésre pontos választ csak a boncolás adhat.

A rendőrség feltételezése alapján a kettős gyilkosságot a férfi tényfeltáró cikkei idézték elő. „Ha valóban beigazolódik, hogy Ján Kuciak és barátnője az újságíró munkája miatt halt meg,

akkor garantálom, hogy itt elszabadul a pokol.

Olyan értelemben, hogy mindent megteszünk az ügy felderítésére, mert lehetetlen, hogy jogállamról és demokratikus berendezkedésről beszéljük akkor, ha az országban ilyen történik” – mondta Jaroslav Čižnár főügyész.

Az ügy felgöngyölítésén egy speciális csoport dolgozik, melyet az ügyészség, a rendőrség, a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség, a belügyminisztérium és a szlovák titkosszolgálat tagjai alkotnak. Robert Fico miniszterelnök mindemellett egymillió eurós nyomravezetői díjat is kitűzött annak, aki segít a gyilkosok, illetve a gyilkosságot megrendelők kézre kerítésében.

Ján Kuciak az aktuality.sk hírportál szerkesztőjeként több gyanús adócsalási ügyben cikkezett. Írásai nagy részében Ladislav Bašternák és Marián Kočner nagyvállalkozók kétes ügyleteivel foglalkozott, emiatt az utóbbi telefonon is megfenyegette, ám a rendőrség Kuciak kérése ellenére sem indított nyomozást az ügyben.

Ján Kuciak munkatársai azonban arról tájékoztattak, hogy meggyilkolt kollégájuk

az utóbbi időben az olasz maffia feltételezhető kelet-szlovákiai tevékenységét akarta felgöngyölíteni.

A maffia az európai pénzalapokat dézsmálja Szlovákiában, majd visszajuttatja őket Olaszországba, és szervezőik a szlovák politikai elit körében is jó kapcsolatokat ápolnak. A Sme napilap információ szerint a szálak a ´Ndrangheta nevű calabriai maffiacsoporthoz, és Robert Fico korábbi tanácsadójához, Mária Troškovához vezetnek.

A kegyetlen gyilkosság híre nemcsak a politikusokat és az újságírói közösséget döbbentette meg, hanem Szlovákia minden jóérzésű polgárát is. Hétfőn este Pozsonyban, Kassán és Besztercebányán is gyertyagyújtással emlékeztek a fiatal párra, de Prágában és Brnoben is tartottak megemlékezéseket. „Végigfutott a hátamon a hideg, mikor meghallottam, mi történt. Úgy tűnik, a szervezett bűnözés továbbra is erős Szlovákiában” – jegyezte meg egy emlékező.

Nagymácsédon a csütörtöki misét a meggyilkolt fiatalok lelki üdvéért mutatják be. A „Nem szeretnénk maffiaállamban élni!” – névre elkeresztelt Facebook-csoport pedig március 13-ára felvonulást szervez Pozsonyban, hogy kiálljanak a sajtószabadság mellett.

